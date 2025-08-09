El Valencia traspasará a Almeida al Trazbonspor por 6,5 millones El jugador ha llegado a Mestalla a pie, mientras que sus compañeros han acudido en el autobús para el Trofeo Taronja ante el Torino | El portugués, que no será presentado, fue jaleado por los miles de aficionados a las afueras del estadio

El Valencia, más allá de los fichajes y renovaciones anunciados a bombo y platillo, sigue en curso con su operación de dar salida a los descartes realizados por el entrenador Carlos Corberán. En esa lista, de la que ya ha salido Cenk Özkacar al Colonia, en la que todavía figuran nombres como Hugo Guillamón, Sergi Canós, Stole Dimitrievski y Alberto Marí, podría aparecer también el de André Almeida, que aunque es del gusto del entrenador, es uno de los pocos activos que el club tiene con valor en el mercado.

Además, el centrocampista luso está molesto por las falsas promesas de una renovación con mejora salarial que nunca le ha llegado, lo que le mantiene como uno de los jugadores que menos cobra de la plantilla, pese a ser uno de los que más minutos juega. Es por eso que el portugués apunta a salir traspasado en las próximas horas, ya que el Trabzonspor turco sigue insistiendo en su fichaje y ha subido su oferta hasta una cifra que convence al Valencia: 6,5 millones fijos con otros 1,5 en variables.

Es por ello que el mediocentro apunta a no vestirse de corto en el Trofeu Taronja de este sábado por precaución, mientras se termina de cerrar su venta, aunque en principio solo faltaría que sea el propio jugador el que dé la luz verde, debido a que no termina de estar seguro de querer irse a la liga de Turquía por si le aparece una oferta de algún grande de su país natal como el Oporto o el Benfica en el cierre del mercado.