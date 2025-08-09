Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Amet activa un aviso naranja en Valencia por fuerte calor, anuncia probables tormentas el martes y señala las zonas donde caerán
André Almeida, en un entrenamiento con el Valencia. VCF

El Valencia traspasará a Almeida al Trazbonspor por 6,5 millones

El jugador ha llegado a Mestalla a pie, mientras que sus compañeros han acudido en el autobús para el Trofeo Taronja ante el Torino | El portugués, que no será presentado, fue jaleado por los miles de aficionados a las afueras del estadio

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:19

El Valencia, más allá de los fichajes y renovaciones anunciados a bombo y platillo, sigue en curso con su operación de dar salida a los descartes realizados por el entrenador Carlos Corberán. En esa lista, de la que ya ha salido Cenk Özkacar al Colonia, en la que todavía figuran nombres como Hugo Guillamón, Sergi Canós, Stole Dimitrievski y Alberto Marí, podría aparecer también el de André Almeida, que aunque es del gusto del entrenador, es uno de los pocos activos que el club tiene con valor en el mercado.

Noticias relacionadas

El Colonia tendrá una opción de compra por Cenk de 2 millones

El Colonia tendrá una opción de compra por Cenk de 2 millones

Javi Guerra, renovado hasta 2029

Javi Guerra, renovado hasta 2029

El Valencia también hace oficial la renovación de Tárrega, hasta 2030

El Valencia también hace oficial la renovación de Tárrega, hasta 2030

Además, el centrocampista luso está molesto por las falsas promesas de una renovación con mejora salarial que nunca le ha llegado, lo que le mantiene como uno de los jugadores que menos cobra de la plantilla, pese a ser uno de los que más minutos juega. Es por eso que el portugués apunta a salir traspasado en las próximas horas, ya que el Trabzonspor turco sigue insistiendo en su fichaje y ha subido su oferta hasta una cifra que convence al Valencia: 6,5 millones fijos con otros 1,5 en variables.

Es por ello que el mediocentro apunta a no vestirse de corto en el Trofeu Taronja de este sábado por precaución, mientras se termina de cerrar su venta, aunque en principio solo faltaría que sea el propio jugador el que dé la luz verde, debido a que no termina de estar seguro de querer irse a la liga de Turquía por si le aparece una oferta de algún grande de su país natal como el Oporto o el Benfica en el cierre del mercado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  3. 3 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el viernes 8 de agosto
  7. 7 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  8. 8 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  9. 9 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  10. 10

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia traspasará a Almeida al Trazbonspor por 6,5 millones

El Valencia traspasará a Almeida al Trazbonspor por 6,5 millones