El Colonia tendrá una opción de compra por Cenk de 2 millones El central turco del Valencia sale de nuevo cedido por una temporada, esta vez a la Bundesliga, donde podría quedarse en propiedad

Marc Escribano Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 10:49

El Valencia sigue quitándose lastre de la plantilla y este sábado ha oficializado la salida de uno de los descartes que había realizado el entrenador Carlos Corberán. Se trata de Cenk Özkacar, que jugará cedido esta temporada en el Colonia de la Bundesliga a cambio de 250.000 euros, y el conjunto alemán dispondrá de una opción de compra al término del préstamo por un valor de dos millones de euros. Cabe recordar que el Valencia pagó en su día cinco 'kilos' por el central turco.

El defensa otomano superó con éxito el reconocimiento médico el jueves por la tarde y firmó su contrato con el club el viernes. «Con Cenk incorporamos a un jugador zurdo para nuestra defensa central, que elevará el nivel tanto en esta posición como en la competición. Aporta calidad futbolística, gran capacidad de entrada y atletismo. Además, es muy astuto tácticamente. Aunque la temporada pasada no fue la ideal para él, estamos convencidos de su potencial y de su potencial de desarrollo. Tras hablar con él, concluimos que posee la ambición y la mentalidad necesarias para los retos que se avecinan. Será un gran activo para nuestro equipo», declara el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler.

Cenk llevará el número 39 en Colonia, donde se espera que pueda recuperar confianza y minutos. El Valencia no cuenta ya con él, motivo por el que se le ha buscado una salida que pueda hacerse permanente dentro de unos meses. «En mis conversaciones con Thomas, me cautivó profundamente el Colonia, su historia y su importancia para la gente. Supe de inmediato que mi paso a la Bundesliga alemana sería el paso correcto. Ya tengo ganas de ver el estadio y a la afición, conocida por su pasión y apoyo más allá de Colonia», afirma Cenk Özkacar en las declaraciones publicadas en la página oficial del club alemán.

Cenk Özkacar nació el 6 de febrero de 2000 en Konak, Turquía. En su etapa juvenil jugó en los clubes locales Bucaspor, Altınordu Izmir y posteriormente en el Altay Izmir. El central de 190 centímetros de altura firmó su primer contrato profesional con el Altay Izmir y fue cedido inmediatamente al Karacabey Belediye Spor. Disputó 24 partidos en su primera temporada en la liga profesional más modesta de Turquía. Posteriormente, Özkacar regresó al Altay. Debutó en la segunda división turca en la temporada 2019-20, disputando 16 partidos al final de la temporada.

Se marchó al Olympique de Lyon en el verano de 2020, aunque solo disputó un partido de Copa con el club francés, mientras que en la temporada 2021-22 estuvo cedido en el Oud-Heverlee Leuven (34 partidos, dos goles) y en la 2022-23 en el Valencia CF (21 partidos). El club español fichó posteriormente a Özkacar tras pagar los cinco millones de euros de su opción de compra, una apuesta personal del director deportivo Miguel Ángel Corona, que esperaba poder venderlo posteriormente por más dinero. Disputó 25 partidos con el Valencia entre Liga y Copa en la temporada 2023-24, pero ante su bajo rendimiento, la temporada pasada, fue cedido al Real Valladolid, equipo con el que descendió a Segunda División tras disputar 12 partidos.