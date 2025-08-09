Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
Baptiste Santamaria, entrenándose con el Valencia. VCF
Previa del Valencia CF - Torino

Ganar en el Taronja para endulzar la decepcionante pretemporada

El Valencia busca terminar su preparación con una victoria para compensar la falta de triunfos en los partidos amistosos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:44

El Valencia ultima los detalles para la disputa del último amistoso de la pretemporada, el tradicional Trofeu Taronja. El equipo dirigido por Carlos Corberán se ... medirá al Torino italiano en Mestalla, a partir de las 21 horas, con el objetivo de conseguir endulzar la decepcionante preparación veraniega con un triunfo que opaque la falta de victorias en los anteriores partidos. Se espera que Baptiste Santamaria dispute sus primeros minutos como blanquinegro después de la habitual presentación de los jugadores, en el que será el primer partido de Ron Gourlay en el palco.

