Ganar en el Taronja para endulzar la decepcionante pretemporada

El Valencia ultima los detalles para la disputa del último amistoso de la pretemporada, el tradicional Trofeu Taronja. El equipo dirigido por Carlos Corberán se ... medirá al Torino italiano en Mestalla, a partir de las 21 horas, con el objetivo de conseguir endulzar la decepcionante preparación veraniega con un triunfo que opaque la falta de victorias en los anteriores partidos. Se espera que Baptiste Santamaria dispute sus primeros minutos como blanquinegro después de la habitual presentación de los jugadores, en el que será el primer partido de Ron Gourlay en el palco.

Quien no estará vestido de corto es Filip Ugrinić, que al salir de las pruebas médicas previas a su fichaje, tomó la palabra y se autodescartó para el Trofeu Taronja de este sábado por falta de ritmo y de entrenamientos. «No creo, no creo que vaya a jugar. Demasiado pronto. El domingo entrenamiento, y ya el martes con el grupo. Mi objetivo es mejorar y ayudar al equipo. Estoy feliz y no puedo esperar para conocer y ver a los aficionados», espetó el suizo.

Quien es posible que directamente ni esté en Mestalla es André Almeida, ya que el portugués apunta a salir traspasado en las próximas horas, porque el Trabzonspor turco sigue insistiendo en el fichaje del luso y ha subido su oferta, por lo que el portugués podría no estar ya en el Taronja de este sábado por precaución mientras se termina de cerrar su venta, que podría superar los seis millones de euros.

Además, los jugadores del Valencia lucirán una camiseta con un parche exclusivo de Cervezas Turia, diseñado específicamente para esta cita. Una presencia única en este encuentro que simboliza el carácter especial del Trofeu Taronja y el vínculo con una marca arraigada a la tierra. Tras el partido, estas camisetas conmemorativas serán donadas a los baristas colaboradores de Cervezas Turia en las zonas afectadas por la dana, como muestra de apoyo y reconocimiento al esfuerzo que siguen realizando por mantener viva la hostelería local.