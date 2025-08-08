Estos son los actos que tiene preparado el Valencia para el Trofeu Taronja Más de 200 músicos de bandas afectadas por la dana tocarán el himno de la Comunitat Valenciana antes del inicio del encuentro | También habrá un minuto de silencio para Julián Carabantes, quien fuese la mascota del murciélago

Este sábado, 9 de agosto, a las 21.00 horas, el Valencia CF celebra la 53ª edición del Trofeu Taronja que disputará en Mestalla ante el Torino. Un encuentro especial que servirá no solo como antesala de la nueva temporada, sino también como homenaje a la música valenciana y tradiciones. Porque el sábado 16 se le da el pistoletazo de salida al inicio de LaLiga ante la Real Sociedad. Hasta el momento, dos empates y dos derrotas. Tras la llegada del equipo a las 19.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una jornada muy especial en Mestalla. Los jugadores saltarán al terreno de juego para la tradicional foto de inicio acompañados de efectos visuales. Entre ellos estarán los nuevos fichajes, tanto Dani Raba, Julen Agirrezabala, Copete y parece ser que Baptiste Santamaría, el último en llegar. La operación de Filip Ugrinic todavía no es oficial y el futbolista se especula que llega a Valencia, durante el día de hoy.

Uno de los momentos más simbólicos será el despliegue de la lona de Antonio Puchades portada por jóvenes de la Academia VCF, justo antes de la interpretación del Himno de la Comunitat Valenciana por más de 200 músicos de bandas de música afectadas por la dana junto a un tenor, ofreciendo un instante de gran emoción colectiva. Justo antes del inicio del encuentro se celebrará un minuto de silencio en memoria de Julián Carabantes. Sus dos pasiones: las Fallas y el Valencia CF, se unirán en un gesto cargado de sentimiento.

Como colofón, en el descanso el estadio rendirá homenaje al equipo VCF Inclusivo, campeón de la 'Genuine Cup Houston', acompañado por las bandas de música participantes y como remate final a una jornada en la que la emoción, el arraigo y el sentiment volverán a fundirse en el Camp de Mestalla. Todo