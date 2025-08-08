Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
Pepelu, durante el partido del Trofeu Taronja de la temporada pasada. JOSÉ LUIS BORT

Estos son los actos que tiene preparado el Valencia para el Trofeu Taronja

Más de 200 músicos de bandas afectadas por la dana tocarán el himno de la Comunitat Valenciana antes del inicio del encuentro | También habrá un minuto de silencio para Julián Carabantes, quien fuese la mascota del murciélago

Marcos Sánchez

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:35

Este sábado, 9 de agosto, a las 21.00 horas, el Valencia CF celebra la 53ª edición del Trofeu Taronja que disputará en Mestalla ante el Torino. Un encuentro especial que servirá no solo como antesala de la nueva temporada, sino también como homenaje a la música valenciana y tradiciones. Porque el sábado 16 se le da el pistoletazo de salida al inicio de LaLiga ante la Real Sociedad. Hasta el momento, dos empates y dos derrotas. Tras la llegada del equipo a las 19.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una jornada muy especial en Mestalla. Los jugadores saltarán al terreno de juego para la tradicional foto de inicio acompañados de efectos visuales. Entre ellos estarán los nuevos fichajes, tanto Dani Raba, Julen Agirrezabala, Copete y parece ser que Baptiste Santamaría, el último en llegar. La operación de Filip Ugrinic todavía no es oficial y el futbolista se especula que llega a Valencia, durante el día de hoy.

Uno de los momentos más simbólicos será el despliegue de la lona de Antonio Puchades portada por jóvenes de la Academia VCF, justo antes de la interpretación del Himno de la Comunitat Valenciana por más de 200 músicos de bandas de música afectadas por la dana junto a un tenor, ofreciendo un instante de gran emoción colectiva. Justo antes del inicio del encuentro se celebrará un minuto de silencio en memoria de Julián Carabantes. Sus dos pasiones: las Fallas y el Valencia CF, se unirán en un gesto cargado de sentimiento.

Como colofón, en el descanso el estadio rendirá homenaje al equipo VCF Inclusivo, campeón de la 'Genuine Cup Houston', acompañado por las bandas de música participantes y como remate final a una jornada en la que la emoción, el arraigo y el sentiment volverán a fundirse en el Camp de Mestalla. Todo

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  3. 3 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  8. 8 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  9. 9

    Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
  10. 10

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estos son los actos que tiene preparado el Valencia para el Trofeu Taronja

Estos son los actos que tiene preparado el Valencia para el Trofeu Taronja