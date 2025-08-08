Santamaría: «Para mí es increíble jugar aquí, el Valencia es un club con una gran historia»

Baptiste Santamaría ya es nuevo jugador del Valencia. El pivote francés, que llega procedente del Rennes por 2 millones de euros, ya pasó las pruebas médicas en la mañana de este jueves en el IMED de Burjassot ... y la entidad de Mestalla finalmente anunciaba su fichaje por la tarde. Ahora, el jugador de 30 años que firma hasta 2027 ha dado sus primeras palabras como valencianista, donde señala que está exultante por llegar al club blanquinegro y que deseaba jugar en este equipo.

Es consciente de dónde llega: Estoy muy feliz de estar aquí, es una gran oportunidad para mí. El Valencia CF es un gran club con una gran historia, para mí es increíble, quería jugar aquí.

Cómo se define dentro del terreno de juego: Puedo aportar mi experiencia en el fútbol francés y en la Bundesliga, jugando con jugadores jóvenes y ayudar al club a conseguir el objetivo.

Sus cualidades como futbolista: Soy un jugador al que le gusta jugar para todos y ayudarles a todos. Es difícil decir cuáles son mis cualidades, pero soy generoso y juego bien los balones largos. Tengo agresividad.

Ya conoce a la afición del Valencia CF: Creo que es realmente bueno. Hablé con un amigo que jugó aquí antes, Ludovic Butelle, y me dijo que es increíble. Quiero jugar ya. Llegué al aeropuerto y mucha gente vino a verme, lo cual fue precioso. Con Butelle jugué en el Angers SCO y él jugó antes con David Villa aquí, con un gran equipo. Me dijo que era precioso.

Su objetivo como nuevo jugador valencianista: Quiero jugar, quiero ganar y estoy aquí para ganar. Sé que el Valencia CF es un gran club y quiero ayudar al equipo a conseguir su objetivo.