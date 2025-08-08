Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
Baptiste Santamaría, el nuevo jugador del Valencia CF hasta 2027. VCF

Santamaría: «Para mí es increíble jugar aquí, el Valencia es un club con una gran historia»

El pivote francés, que llega procedente del Rennes, también afirma que «fue precioso» el recibimiento que tuvo nada más llegar al aeropuerto de Manises

Marcos Sánchez

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:00

Baptiste Santamaría ya es nuevo jugador del Valencia. El pivote francés, que llega procedente del Rennes por 2 millones de euros, ya pasó las pruebas médicas en la mañana de este jueves en el IMED de Burjassot ... y la entidad de Mestalla finalmente anunciaba su fichaje por la tarde. Ahora, el jugador de 30 años que firma hasta 2027 ha dado sus primeras palabras como valencianista, donde señala que está exultante por llegar al club blanquinegro y que deseaba jugar en este equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  3. 3 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  8. 8

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  9. 9

    Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
  10. 10 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Santamaría: «Para mí es increíble jugar aquí, el Valencia es un club con una gran historia»

Santamaría: «Para mí es increíble jugar aquí, el Valencia es un club con una gran historia»