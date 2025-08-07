Santamaria pasa el reconocimiento médico con el Valencia El centrocampista acude en la mañana del jueves al Hospital IMED para hacerse las pertinentes pruebas previas a su fichaje

Marcos Sánchez Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 10:22

Baptiste Santamaria ya pasa el reconocimiento médico con el Valencia Club de Fútbol y firmará con la entidad de Mestalla en la mañana del jueves. El jugador ya ha visitado el Hospital IMED para hacer la revisión médica previa a la confirmación oficial de su fichaje. A su llegada no ha querido detenerse ni extenderse en sus declaraciones, pero confirma que está entusiasmado por firmar por un club histórico como el Valencia. Además, no oculta su ilusión y sonríe al ser preguntado sobre su debut en el estadio de Mestalla, que podría ser este mismo sábado en el Trofeo Taronja.

Santamaria ha aparecido a las 9:50 horas, sonriente y tranquilo. El jugador es consciente de que posará como jugador valencianista en pocas horas para convertirse en el cuarto fichaje de la temporada. Así, se suma a la causa de Carlos Corberán y llega para aumentar la competencia de la medular valencianista.