Baptiste Santamaria llega al Hospital IMED LP

Santamaria pasa el reconocimiento médico con el Valencia

El centrocampista acude en la mañana del jueves al Hospital IMED para hacerse las pertinentes pruebas previas a su fichaje

Marcos Sánchez

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:22

Baptiste Santamaria ya pasa el reconocimiento médico con el Valencia Club de Fútbol y firmará con la entidad de Mestalla en la mañana del jueves. El jugador ya ha visitado el Hospital IMED para hacer la revisión médica previa a la confirmación oficial de su fichaje. A su llegada no ha querido detenerse ni extenderse en sus declaraciones, pero confirma que está entusiasmado por firmar por un club histórico como el Valencia. Además, no oculta su ilusión y sonríe al ser preguntado sobre su debut en el estadio de Mestalla, que podría ser este mismo sábado en el Trofeo Taronja.

Santamaria ha aparecido a las 9:50 horas, sonriente y tranquilo. El jugador es consciente de que posará como jugador valencianista en pocas horas para convertirse en el cuarto fichaje de la temporada. Así, se suma a la causa de Carlos Corberán y llega para aumentar la competencia de la medular valencianista.

