Ugrinić fichado y Danjuma, el deseo

El Valencia ya tiene a Filip Ugrinić en sus filas (Lucerna, Suiza, 5-1-1999). El quinto fichaje del verano ya es oficialmente futbolista blanquinegro ... después de que el centrocampista aterrizara este viernes al mediodía en Manises. «Estoy muy contento de estar aquí. Tengo ganas de empezar a trabajar. No tuve dudas, el Valencia es un gran club, con historia, además de una buena ciudad, fue una decisión fácil», dijo el suizo en sus primeras palabras después del acuerdo con el Young Boys para el fichaje del internacional suizo, por el que el Valencia pagará una cantidad que roza los cuatro millones de euros, con uno más en variables.

El jugador se trasladó a realizarse las pruebas físicas y firmar el contrato que le unirá con la entidad de Mestalla junio de 2029. Al salir del centro médico, volvió a tomar la palabra y se autodescartó para el Trofeu Taronja de este sábado por falta de ritmo y de entrenamientos. «No creo, no creo que vaya a jugar. Demasiado pronto. El domingo entrenamiento, y ya el martes con el grupo. Mi objetivo es mejorar y ayudar al equipo. Estoy feliz y no puedo esperar para conocer y ver a los aficionados», espetó el suizo.

Ugrinić, de 26 años, era un fijo en el Young Boys desde que llegó en 2022 procedente del Lucerna tras un breve paso por la liga neerlandesa y es un jugador polivalente que puede alternar las demarcaciones de mediocentro creador, banda en un 4-4-2 o enganche. La idea de Carlos Corberán es que pueda doblar la posición de Javi Guerra y hacer también las funciones de André Almeida, ya que el portugués apunta a salir traspasado en las próximas horas, porque el Trabzonspor turco sigue insistiendo en el fichaje del luso y ha subido su oferta, por lo que el portugués no estará ya en el Taronja de este sábado por precaución mientras se termina de cerrar su venta, que podría superar los seis millones de euros. Hugo Guillamón y Sergi Canós saldrán también.

Arnaut Danjuma, el deseado

Con Santamaria y Ugrinić ya anunciados y oficializados, el Valencia pone ahora su foco en la siguiente operación que deberá acometer en el mercado de fichajes, aunque esta vez no será una contratación procedente de otra liga. De hecho, el futbolista no debería ni de mudarse, ya que se trata de Arnaut Danjuma, delantero del Villarreal. El atacante neerlandés, que puede actuar como extremo y como delantero, es del gusto de Corberán, que ha pedido al club un esfuerzo para conseguir hacerse con los servicios del díscolo jugador neerlandés. El jugador neerlandés afronta su último año de contrato con la entidad grogueta, ya que finaliza en 2026, y no cuenta para los planes de Marcelino García Toral, que ha dado luz verde a su salida siempre y cuando el Villarreal se refuerce antes con otro atacante. Danjuma, tras varias cesiones a equipos como el Everton, el Tottenham o el Girona, desea desvincularse del conjunto groguet donde tras su gran primera temporada no ha conseguido mantener la continuidad.

Eso sí, la operación por el futbolista de 28 años tiene un principal escollo, que es el alto salario del jugador, el cual ronda los cinco millones de euros brutos, una cifra inasumible para el actual Valencia, que en un principio propuso al Villarreal una cesión asumiendo parte de esa ficha, a lo que el equipo castellonense se negó en rotundo, proponiendo al Valencia que si lo quiere, debe ser un traspaso definitivo. Las primeras conversaciones entre ambos clubes ya se han producido, y ahora sólo falta ver cómo se desarrolla este tanteo por Danjuma. Cabe recordar que el neerlandés, en esta última campaña con el Giirona, disputó un total de 37 encuentros, en los que logró anotar cinco goles y repartir tres asistencias, jugando 2052 minutos con Míchel.

No obstante, su individualismo y su poco sacrificio defensivo terminaron convirtiendo a Danjuma en un jugador con escasa presencia en los onces titulares del Girona en el tramo final de temporada. Ese siempre ha sido el principal punto negativo de un jugador innegablemente talentoso, capaz de decidir partidos por sí solo. Si Corberán consigue convencerle y llevarle por el buen camino, el Valencia tendría a un atacante de nivel Champions, el cual no necesita adaptación a la Liga.