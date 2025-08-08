Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Filip Ugrinić, con la camiseta del Valencia. VCF

Ugrinić fichado y Danjuma, el deseo

El centrocampista suizo llega al Valencia: «Fue una decisión fácil, no tuve dudas». El club negocia con el Villarreal para hacerse con el díscolo atacante neerlandés mientras el Trabzonspor aumenta su oferta por André Almeida

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:19

El Valencia ya tiene a Filip Ugrinić en sus filas (Lucerna, Suiza, 5-1-1999). El quinto fichaje del verano ya es oficialmente futbolista blanquinegro ... después de que el centrocampista aterrizara este viernes al mediodía en Manises. «Estoy muy contento de estar aquí. Tengo ganas de empezar a trabajar. No tuve dudas, el Valencia es un gran club, con historia, además de una buena ciudad, fue una decisión fácil», dijo el suizo en sus primeras palabras después del acuerdo con el Young Boys para el fichaje del internacional suizo, por el que el Valencia pagará una cantidad que roza los cuatro millones de euros, con uno más en variables.

