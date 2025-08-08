Gayà: «¿Qué le falta a la plantilla? Eso no te lo puedo decir yo»

Las buenas costumbres no hay que perderlas. Este viernes, 8 de agosto, el Valencia acudió a la Basílica de la Virgen de los Desamparados ... para ofrecerle esta temporada. Una tradición que se mantiene un año más. Todo ello en en día previo al Trofeo Taronja y una semana antes del inicio de la competición.

Al acabar la visita, los capitanes del equipo masculino y femenino, José Gayà y Pauleta, atendieron a los medios de comunicación. José Gayà solo tiene una petición para la Mare de Deu: «A la Virgen le hemos pedido que siga un poco la segunda vuelta que tuvimos la temporada pasada. Esperamos alegrías y tenemos ganas de comenzar».

Sobre los fichajes, Gayá es comedido, aunque optimista: «Los refuerzos falta por verlos, pero hasta que no empiecen a jugar y los podamos ver mas es complicado, pero las sensaciones de todos son buenas». Igualmente, es consciente de que queda mucho mercado: «Creo que va a venir más gente y nos va a seguir ayudando».

De puertas para afuera no se quiere mojar sobre la situación, las debilidades y necesidades de la plantilla. «No te puedo decir yo que falta por llegar. Todo el que venga será para ayudarnos y será bienvenido». Pero el capitán valencianista tiene ilusión por empezar ya la temporada: «Tenemos ganas del Trofeo Taronja, no pensamos más allá de ahí. Lo imporante es el primer partido de liga, llegar en la mejor versión posible. A partir de ahí veremos».

Pauleta también es optimista con que la plantilla mejore sus prestaciones tras un año decepcionante: «El objetivo es bastante claro. Volver a Primera e ilusionar a la gente. Queremos devolver al Valencia donde se merece». La canterana será por primera vez la primera capitana del equipo: «Llevar el brazalete es un orgullo. Soy del Valencia y valenciana. Estar defendiendo el escudo de tu equipo es un orgullo, y más como capitana».

La expedición valencianista estuvo menos de media hora en el interior de la Basílica. Los primeros en aparecer fueron los miembros del cuerpo técnico. A continuación, Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona, encargados de la planificación deportiva de la temporada, irrumpieron en escena. Más tarde llegó, con puntualidad, el equipo masculino al completo. Dos minutos después apareció el cuadro femenino. Un par de decenas de aficionados esperaban a ambas plantillas y les alentaron de cara a la temporada.

La plantilla masculina llegó con Hugo Guillamón y Stole Dimitrievski en cabeza. Ambos, pese a estar en la rampa de salida, presentaban una sonrisa de oreja a oreja. Ningún protagonista se detuvo en la llegada. Además, la visita se celebró a puerta cerrada, pero la expectación fue grande y varios aficionados esperaron a la salida para poder conocer a sus ídolos y poder fotografiarse con ellos.