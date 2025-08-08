Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla masculina llega a la Basílica

La plantilla masculina llega a la Basílica LP

Gayà: «¿Qué le falta a la plantilla? Eso no te lo puedo decir yo»

Las plantillas masculina y femenina del Valencia vistan la Basílica de la Virgen de los Desamparados en la antesala al inicio de la competición liguera

José Martí

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:27

Las buenas costumbres no hay que perderlas. Este viernes, 8 de agosto, el Valencia acudió a la Basílica de la Virgen de los Desamparados ... para ofrecerle esta temporada. Una tradición que se mantiene un año más. Todo ello en en día previo al Trofeo Taronja y una semana antes del inicio de la competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  5. 5 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  8. 8

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  9. 9 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  10. 10 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gayà: «¿Qué le falta a la plantilla? Eso no te lo puedo decir yo»