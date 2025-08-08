El Valencia pone sus ojos en Danjuma

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 11:53 Comenta Compartir

La maquinaria de fichajes del Valencia se ha puesto a trabajar a destajo en los últimos días. Desde la dirección deportiva del club blanquinegro han acelerado las operaciones que tenían pendientes ante la necesidad imperiosa de traer nuevas incorporaciones que aporten competitividad, ya que, por el momento, el balance y las sensaciones en pretemporada no son las mejores. Los de Corberán registran dos empates y dos derrotas, con la última bala del Trofeu Taronja por delante este sábado a las 21:00 horas, para cerrar —al menos— estos encuentros de preparación con una victoria antes del inicio de LaLiga.

Es por eso que, tras la llegada de Baptiste Santamaría este jueves y su posterior oficialidad como nuevo jugador del Valencia, el foco se ha puesto en la zona de ataque. Hugo Duro es el único punta disponible, ya que Alberto Marí está lesionado y no se prevé que llegue al primer partido de liga contra la Real Sociedad. Además, Fran Pérez es pretendido por el Rayo Vallecano, y una posible salida provocaría que alguien tuviese que tapar su hueco. Pues según avanza Marca, la dirección deportiva blanquinegra habría puesto sus ojos en Danjuma, del Villarreal, para intentar ficharlo. El jugador neerlandés afronta su último año de contrato con la entidad grogueta y, tras varias cesiones a equipos como el Everton o el Tottenham —donde han ingresado hasta tres millones de euros por él—, este podría ser el momento ideal para deshacerse del extremo.

La operación no sería excesivamente costosa para los valencianistas, ya que el futbolista de 28 años o sale traspasado este verano o quedará libre el próximo curso. Las primeras conversaciones entre ambos clubes ya se han producido; ahora solo falta ver cómo se desarrolla este tanteo por Danjuma y si Carlos Corberán contará con otro recurso ofensivo para el inicio de LaLiga. Esta campaña ha disputado un total de 37 encuentros, en los que ha logrado anotar cinco goles y repartir tres asistencias, jugando 2052 minutos.