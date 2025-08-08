Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ron Gourlay, a su llegada a Valencia, en las oficinas del club. Iván Arlandis

Gourlay explicará el proyecto del Valencia el próximo miércoles

El CEO de fútbol del club dará su primera rueda de prensa el 13 de agosto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:09

Por fin hay fecha. Ron Gourlay ya sabe cuándo tendrá su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación, que será el próximo miércoles 13 de agosto. Ese es el día elegido por el Valencia para que su nuevo CEO de fútbol hable ante la prensa, a pesar de que el escocés fue anunciado hace casi tres meses y que lleva ya uno en la ciudad viviendo y trabajando.

Este es un momento muy esperado por el valencianismo y el entorno que rodea al club, inquietos por saber qué explicaciones da el nuevo hombre fuerte de Meriton en el club. El encargado de la planificación deportiva hablará y explicará cual es el proyecto que tiene en mente para devolver al Valencia a la élite europea, tal y como se aseguraba en su comunicado oficial.

Se desconoce todavía la hora exacta en la que se llevará a cabo su comparecencia, para la cual el Valencia no ha enviado todavía la convocatoria oficial para los medios de comunicación. Se prevé que sea en Mestalla, donde Gourlay se enfrentará por primera vez a la prensa valenciana, que le apretará las tuercas en busca de respuestas sobre las incógnitas que rodean al futuro del club.

Los fichajes, las ventas, el mercado, su relación con Peter Lim y Kiat Lim, qué le ha llevado a entrar en el Valencia, qué ambición tiene, su contacto con Carlos Corberán, en qué situación queda ahora Miguel Ángel Corona y muchos otros temas más seguro que saldrán a la palestra en la primera aparición pública de Gourlay, que tiene algo menos de una semana para prepararse bien sus respuestas.

