Javi Guerra, renovado hasta 2029

El Valencia ya tiene blindada a su perla. Y es que este sábado se hizo oficial lo que ya era un secreto a voces, que Javi Guerra había renovado su contrato por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2029. El joven centrocampista de Gilet, uno de los talentos más destacados de su generación, prolonga su vinculación contractual como valencianista en una renovación que demuestra el firme compromiso del Valencia con su proyección, así como la voluntad del jugador de seguir creciendo de la mano del club.

La renovación de Javi Guerra fue uno de los primeros objetivos que se marcó Ron Gourlay desde su llegada al club ocupando el cargo de CEO de fútbol, siendo consciente de la magnitud del talento del jugador. El valenciano ocupará ahora un escalón salarial de los más elevados de la plantilla, refrendando así la apuesta del club por su talento y recompensándole por su crecimiento como jugador. Eso sí, su ficha irá ascendiendo con el paso de los años, manteniendo un perfil bajo en los primeros años de su nuevo contrato, y convirtiéndose en uno de los mejores pagados al término del mismo para aliviar al equipo en el Fair Play financiero.

«La firma de su nuevo contrato consolida su identificación con esta nueva etapa del proyecto, apostando por seguir dando pasos hacia adelante con el objetivo de escribir su propia historia como un jugador emblema, valenciano y de la casa», reza el comunicado oficial del club. A lo largo de sus 89 partidos con el primer equipo, Javi Guerra ha demostrado el potencial y la ambición necesarios para convertirse en uno de los referentes del centro del campo, aportando visión, capacidad para organizar el juego y destacando como un jugador determinante por su llegada al área rival.

Incorporado en 2019 a la Academia del Valencia procedente del Villarreal, que todavía conserva un porcentaje de una futura venta, completó su formación en Paterna y protagonizó una gran evolución desde su debut en enero de 2022 ante el Atlético Baleares en la Copa del Rey, confirmándose prácticamente desde su debut como un jugador capaz de ser decisivo pese a su juventud. Con 22 años, Javi Guerra es un valor clave para el Valencia, donde continuará con su crecimiento bajo la dirección del entrenador Carlos Corberán, así como para la selección española sub-21, con la que ha jugado ya 21 partidos, firmando un papel destacado en el pasado Europeo.