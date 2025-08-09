El Valencia también hace oficial la renovación de Tárrega, hasta 2030 El central de Aldaia, al igual que Javi Guerra, perdona dinero para quedarse en Mestalla convirtiéndose una de las estrellas del proyecto dirigido por Carlos Corberán

El Valencia, que este mismo sábado ya ha anunciado la renovación de Javi Guerra hasta 2029, no se ha quedado ahí y ha oficializado una ampliación contractual más. El elegido esta vez ha sido César Tárrega, que amplía hasta 2030, y que al igual que su compañero centrocampista, perdona dinero, ya que otros clubes le ofrecían más salario, para ayudar al club en sus problemas con el Fair Play financiero con el objetivo de poder reutilizar esas cantidades en otros fichajes que refuercen el equipo.

La renovación de Tárrega fue, junto a la de Javi Guerra, uno de los objetivos que se marcó Ron Gourlay desde su llegada al club ocupando el cargo de CEO de fútbol. El central de Aldaia ocupará ahora un escalón salarial superior en la plantilla, refrendando así la apuesta del club por su talento y recompensándole por su crecimiento como jugador. Al igual que con Guerra, su ficha irá ascendiendo con el paso de los años.

"César Tárrega reafirma de este modo su compromiso con el club, iniciando una nueva etapa con la ilusión de seguir defendiendo con orgullo este escudo que le ha visto crecer, dar el salto a profesional y convertirse por méritos propios en uno de los estandartes valencianos del equipo", reza el comunicado oficial del Valencia.

Su rendimiento lo ha convertido en una pieza importante para el equipo, disputando más de 3.000 minutos de juego la pasada temporada en 34 partidos de Liga, todos ellos como titular, y cuatro más en la Copa del Rey. Su solidez defensiva, su regularidad y la madurez demostrada con el Valencia ha tenido también reconocimiento a nivel internacional, siendo convocado por la selección española sub-21 y participando recientemente en el Europeo de la categoría.

Formado en la Academia del Valencia, debutó en partido oficial con el primer equipo frente al Utrillas en 2021 y desde entonces ha llevado a cabo una gran progresión, confirmándose como un futbolista de presente y futuro para el Valencia. A sus 23 años, César Tárrega da con esta renovación un nuevo paso adelante para continuar desarrollando su potencial a las órdenes del entrenador Carlos Corberán.