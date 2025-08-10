Danjuma ya está en Paterna y firmará por el Valencia en las próximas horas El delantero neerlandés dejará el Villarreal a coste cero para jugar en Mestalla. El club blanquinegro pagará variables en función de su rendimiento además de ceder el 50% de una futura venta

Al fichaje de Arnaut Danjuma le faltó algo de papeleo para poder ser anunciado este sábado en el mismo Trofeu Taronja. Por eso, este 10 de agosto es 'domingo de Danjuma', ya que el díscolo atacante neerlandés ha acudido a primera hora de la mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna —le pilla bien cerquita de casa, puesto que reside en una urbanización colindante—, donde ha conocido a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico. Además, se le ha visto visiblemente contento.

Cuando complete el reconocimiento médico y firme su nuevo contrato, será anunciado oficialmente como el sexto fichaje del mercado para Carlos Corberán, ya que el Valencia y el Villarreal, tal y como confirmaron fuentes oficiales a este periódico, llegaron a un acuerdo para el traspaso a coste cero del jugador. No obstante, el conjunto blanquinegro pagará variables en función a unos bonus por rendimiento del jugador.

Cabe recordar que el Villarreal le estaba buscando una salida durante todo el verano, puesto que termina contrato en 2026 y, al menos, buscaban una buena operación para ahorrarse su ficha y ampliar su límite salarial. Para el Valencia, una operación a coste cero es similar a una cesión con lo que para las dos partes es una buena decisión. En la negociación, cerrada por Ron Gourlay y Fernando Roig Nogueroles, el director general del Villarreal, el conjunto groguet tendrá un porcentaje de una futura venta del futbolista del 50%.

Una de las claves de la reactivación de la operación entrada ha sido aquel viaje a Singapur. Una visita donde, por cierto, Miguel Ángel Corona se quedó en tierra. Algo que se, se reconozca en público o no, no le gustó nada al director deportivo del club. En territorio asiático, Corberán recibió el compromiso de la familia Lim de reinvertir parte de lo recaudado con las ventas. Es decir, abrir la mano a diferencia de lo ocurrido en los últimos veranos. Tras el cierre contable de la pasada temporada a efectos fiscales, que siempre se produce a 31 de julio, el Valencia ha realizado algunos ajustes de tesorería dentro de la reestructuración de la deuda tras el acuerdo de Goldman Sachs que le permitirá tener un pequeño margen esta temporada.

Conviene recordar que una cosa es tener más presupuesto de gasto global y otra que repercuta en el Fair Play. La expresión límite salarial refleja el máximo gasto disponible en una plantilla. Pero no una obligación de llegar a él. La pasada temporada, Lim dejó unos 12 millones de margen sin utilizar. Ahora, con esa pequeña inyección de liquidez en tesorería, ha levantado la mano para que el coste de plantilla se ajuste al máximo del Fair Play. Si se concreta la venta de Almeida por 6,5 millones en esa operación se liberarán 3,3 millones (restando la amortización que quedaba pendiente del fichaje del portugués) más el salario del futbolista de la presente temporada. Con ese remanente cabe la llegada de Danjuma y algún retoque más.