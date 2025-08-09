Principio de acuerdo entre el Valencia y el Villarreal para la llegada de Danjuma La negociación para que el delantero se convierta en el sexto fichaje de la temporada para Corberán está casi cerrada. Llegaría en propiedad y no se descarta que esté en Mestalla para presenciar el Trofeo Naranja

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 12:55

Cuando el Valencia aceleró en el inicio de la semana la operación llegada, tras una pretemporada que ha encendido todas las alarmas por la falta de gol y de creación de juego, la idea de máximos era llegar a la presentación de este sábado en Mestalla, con la disputa del Trofeo Naranja, con tres fichajes y las renovaciones de Javi Guerra, Tárrega y Diego López cerradas. Si no se va a cumplir todo el pack es porque a la ampliación de contrato del asturiano aún le faltan algunos detalles, aunque las dos partes están por la labor de seguir, y al fichaje de Danjuma le falta un poco de cocción. Porque el delantero, si no hay un giro inesperado, será el sexto fichaje del mercado para Corberán. El Valencia y el Villarreal, tal y como confirmaron fuentes oficiales a este periódico, ultiman la llegada del neerlandés a Mestalla. Es más, está previsto que si durante la tarde de este sábado se intercambia toda la documentación el jugador esté presente en Mestalla para visionar desde el palco, junto a su familia, la presentación del que será su nuevo equipo y ser un espectador más en el Trofeo Naranja.

El conjunto amarillo le estaba buscando una salida durante todo el verano, puesto que termina contrato en 2026 y al menos estaban buscando una buena operación para ahorrarse su ficha y ampliar el límite salarial. Para el Valencia, una operación a coste cero es similar a una cesión (el intento que se volvió a hacer con Sadiq) con lo que para las dos partes es una buena decisión. Las negociaciones las están llevando Ron Gourlay, el CEO de fútbol que Peter Lim ha puesto en el Valencia y que está previsto que hable por primera vez el próximo miércoles, y Fernando Roig Nogueroles, el director general del Villarreal. Asumiendo que no llegará un nuevo central, y que Comert asumirá ser el cuarto en esa línea, para satisfacer todas las peticiones que realizó Corberán en el viaje a Singapur restarían, al menos, tres incorporaciones más; un lateral derecho, un extremo y otro delantero.