Pepelu: «En el Taronja hemos visto lo que queremos que sea el Valencia»

Pepelu, como uno de los capitanes del Valencia, fue el encargado de hablar en la zona mixta tras la finalización del Trofeu Taronja, el último partido amistoso de la pretemporada del equipo blanquinegro, en el que el conjunto entrenado por Carlos Corberán se impuso por 3-0 al Torino italiano. «Se ha demostrado lo que venimos trabajando. El equipo está trabajando bien y teníamos ganas de jugar en Mestalla con nuestra afición. Y nuestra idea es seguir mejorando, seguir creciendo, dar continuidad a la segunda vuelta del año pasado y centrarnos en el corto plazo que es lo que nos hizo mejorar mucho y nos tiene que hacer mejorar», dijo el de Dénia.

«La verdad es que me noto con mucha ilusión, con mucha energía este año. Es cierto lo que tú dices, pero ha pasado el verano, uno ha pensado, se ha visto lo que puede mejorar y con mucha energía y muchas ganas de hacerlo bien. Sobre lo que me dices de la competencia, eso es bueno para mí y para el equipo, porque al final eso te hace mejorar y seguro que Santamaria sube el nivel y mejora el equipo», comentó el valenciano cuando fue preguntado por la llegada de competencia en su puesto con los nuevos fichajes de Baptiste Santamaria y Filip Ugrinic.

«La verdad es que ya entrenó con nosotros, se ha integrado rápido al equipo, tiene gente que también habla su idioma, y como te digo, integrarlo lo más rápido, que coja rápido las ideas y la verdad es lo que ha podido disfrutar de Mestalla. Espero que lo haya disfrutado y espero que poco a poco se coja la dinámica y sume al equipo», destacó Pepelu sobre el debut de su compañero Santamaria.

Preguntado por Corberán, el centrocampista alabó el trabajo de su entrenador: «Bueno, yo creo que a pesar de que sea la primera pretemporada suya, su seña de identidad quedó claro el año pasado. La exigencia, el trabajo diario para él es muy importante. La idea que lleva, yo creo que se vio rápido desde que llegó y se está viendo esta pretemporada, así que es verdad que hemos tenido más tiempo para sentar esas ideas y ahí se ha visto ya la idea que queremos que se vea en la Liga. Y como te digo, a seguir esa línea que nos hace mejores».

La pretemporada llega a su fin y ya toca pensar en el debut en Liga ante la Real Sociedad. «Es cierto que esta última semana hemos estado ultimando los detalles en el stage de Olot, se ha visto lo que hemos trabajado, se ha visto que delante de nuestra afición de Mestalla ese empuje, esa energía ayuda mucho y yo creo que al final ha sido una pretemporada en la que hemos visto muchas cosas. A última hora ha venido gente nueva que seguro que va a sumar mucho y con muchas ganas del primer partido de Liga», dijo Pepelu, que sabe que contar con el apoyo de Mestalla es clave: «Bueno, pues como decimos siempre que nosotros vamos a intentar darlo todo, que nos ayuden, que nos animen como hacen siempre y esperemos que sea una buena temporada, que la disfruten y que estén orgullosos de nosotros».

Otro que habló, en esta ocasión ante los micrófonos de la televisión del club, fue Luis Rioja. El autor de uno de los golazos de la noche se sinceró: «El equipo ha demostrado de lo que es capaz. Ha competido desde el primer minuto, más allá de ser uno más en la segunda parte, que son cosas que en estos partidos que queremos prepararnos, no nos viene bien a ningún equipo. Pero once contra once hemos sido superiores y se ha visto en el terreno de juego y en el marcador».

«Sabemos que la segunda vuelta de la temporada pasada fue muy buena y es la línea a seguir y lo que queremos hacer desde el comienzo de Liga. El equipo se está preparando y hoy se ha demostrado en el campo que la pretemporada ha sido buena y el equipo tiene ganas y hambre y esperemos que se vea también el sábado que viene», dijo Rioja.

«El gol siempre te da más confianza. Pero más allá del gol me estoy sintiendo muy cómodo, el equipo y yo hemos hecho un gran trabajo, siempre es bueno estar en una pretemporada desde el principio para adaptarte al estilo de juego y compañeros y estoy contento de estar este año desde el primer día y poder estar con mis compañeros», añadió Rioja sobre su golazo al Torino.

Para el andaluz, contar con Mestalla también es decisivo: «Nosotros somos conscientes de que parte de nuestro objetivo pasa por Mestalla. Es un campo que aprieta y apoya al jugador, y te da el aliento que te ayuda. Lo hemos demostrado y lo intentaremos demostrar en la Jornada 1 y ser capaces de llevar esa emoción y que nos hagan vibrar tanto como nosotros a ellos toda la temporada».

Finalmente, el extremo valoró las renovaciones de sus compañeros Javi Guerra y César Tárrega. «Sabemos que son dos jugadores importantes y son baluartes para este club: gente de la casa y de la tierra. Javi Guerra que ha metido dos golazos es un jugador que nos da mucho y marca las diferencias y nos da equilibrio en el centro del campo y César que el año pasado fue la revelación del equipo. Verlo competir y entrenar es una inspiración y me motiva. Es producto de la casa que lleva este escudo en el corazón y que lleve el brazalete es muy importante para darle continuidad a Gayà. Hay central para muchos años y para transmitir el sentimiento valenciano generación tras generación», sentenció.