Una aficionada come pipas en Mestalla. KIKE TABERNER

El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla

A partir de esta temporada y por «razones de salubridad» queda vetado este alimento del estadio

José Martí

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:35

El Camp de Mestalla perderá este año un clásico entre la hinchada, el paquete de pipas. El Valencia se suma así a una campaña que ya llevó a cabo hace pocos meses el Elche CF, que en las últimas dos fechas de la temporada en casa prohibió entre su afición la consumición de este alimento.

El Valencia, a través de un breve vídeo, lo ha explicado con claridad. La justificación de la medida es la siguiente: «El consumo de pipas genera problemas de limpieza, mantenimiento e higiene. Ayúdanos a mantener limpia nuestra casa». De este modo, la prohibición se suma a la del consumo del tabaco en las gradas.

Gran parte de la afición ha manifestado en redes su aprobación a esta medida. La estrechez de los asientos y lo empinado de las gradas de Mestalla provocaban situaciones incómodas para muchos hinchas, a los que les caían cáscaras de pipas en las espaldas, e incluso en el pelo. Otros tantos manifiestan su alegría, ya que les parecía indecente que se lanzasen cientos de cáscaras al suelo sin luego recogerlas ni limpiarlas.

Ahora bien, cierto es que se perderá un clásico muy extendido entre la afición, especialmente la más veterana. El consumo de pipas, ligado tradicionalmente al fútbol, cada vez está más restringido en los estadios. El aficionado 'pipero' de Mestalla tendrá que buscar otro recurso para alimentarse durante el partido.

