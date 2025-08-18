El Valencia no se olvida de Iván Jaime

Marc Escribano Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Valencia sigue trabajando en el mercado de fichajes y está negociando el regreso de Umar Sadiq, que recalaría de nuevo en Mestalla con otra cesión procedente de la Real Sociedad, con una opción de compra más asequible que la que tuvo a su favor el conjunto blanquinegro tras el préstamo acordado para la segunda vuelta del campeonato 2024-25. No obstante, el delantero nigeriano no sería el único jugador que ya estuvo cedido en el Valencia que podría regresar por un año más.

Y es que, tal y como publicó LAS PROVINCIAS en el mes de junio, Iván Jaime está esperando a la llamada del Valencia. El centrocampista ofensivo llegó en el mercado de invierno al Valencia cedido por el Oporto, pero un par de lesiones le impidieron tener continuidad en Mestalla, aunque dejó un par de destellos de su talento que convencieron a Carlos Corberán. El técnico, junto con el CEO de fútbol Ron Gourlay, ven con buenos ojos la opción de volver a contar con Iván Jaime de cara a la próxima temporada.

A inicios del mercado, según el diario portugués A Bola, el Oporto exigió un pago de unos diez millones de euros por su traspaso, algo que el Valencia no estaba dispuesto a pagar, motivo por el cual se ha emplazado al tramo final del mercado en las últimas semanas del mes de agosto para negociar una nueva cesión. El propio Iván Jaime cree que las lesiones le impidieron mostrar su mejor versión en el Valencia y que merece una nueva oportunidad para demostrar su talento, algo que sabe que en el Oporto no va a poder hacer, ya que pese a estar inscrito en la Liga Portuguesa porque así lo exige la normativa al tener contrato en vigor, ya sabe que no cuenta para los planes del entrenador Francesco Farioli. De hecho, el mediapunta ni siquiera estuvo convocado para la primera jornada de la Liga portuguesa, en la que el Oporto venció 3-0 al Vitória de Guimarães.

Con contrato con el Oporto hasta junio de 2028 y protegido por una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, los portugueses tienen a Iván Jaime puesto en el mercado, y tal y como recoge el diario luso O Jogo, el extremo español ha rechazado recientemente una cesión al Brest de la liga francesa. También cuenta con ofertas del Montreal Impact y el LA FC de la MLS norteamericana, que no terminan de convencer al jugador, que prefiere jugar en España, y más específicamente, en el Valencia. El club blanquinegro explorará, una vez cierre el regreso de Umar Sadiq, la posibilidad de traer de vuelta a Iván Jaime, que reforzaría el juego por bandas una vez se consiga dar salida a Sergi Canós.