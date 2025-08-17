Copete reconoce tras su debut con el Valencia que Mestalla es un campo «exigente»

José Copete vivió su primera, y calurosa, noche como valencianista ante la Real Sociedad el sábado en Mestalla. El reciente fichaje, que llega procedente del ... Mallorca por 3,6 millones de euros y para cubrir la ficha de Christian Mosquera tras marcharse al Arsenal, no tuvo su mejor estreno en Mestalla. El defensa de 25 años fue uno de los integrantes del once titular y llegó a disputar los noventa minutos del partido. Sin embargo, se mostró errático en la marca, en ocasiones mal posicionado y dubitativo con el balón, regalando en algunas ocasiones la posesión. Lo de ir conociéndose en el césped con Tárrega, su compañero en la pareja de centrales elegida por Corberán como titular, sí que es algo que es lógico que llegará con el tiempo.

Una de las acciones que prueban su complicado debut con la camiseta del Valencia es que, tras el tanto de Diego López, en el gol de la Real Sociedad Copete sale en la foto, al no llegar a tapar el disparo de Take Kubo que terminó entrando en la portería de Agirrezabala. Además, en muchas ocasiones a lo largo del partido, cuando el central valencianista retenía el balón demasiados segundos dudando en la siguiente acción y ralentizando en demasía el juego, el run run en la grada de Mestalla fue creciendo con el paso de los minutos.

Es cierto que fue un buen bautismo para Copete en cuanto a darse cuenta que la afición valencianista, además de animar durante todo el partido, tiene un punto de apretar a los suyos cuando no ven un buen rendimiento en el campo. En el mensaje que transmitió ayer en sus redes sociales, en la habitual reflexión tras un debut, no pasó desapercibido que el central sevillano hiciera referencia a esa particularidad de la grada: «Sumamos el primer punto de la temporada en nuestra casa. Me quedo con el gran trabajo y la predisposición que tuvo el equipo de intentar conseguir la victoria hasta el final. Gracias afición por el apoyo increíble. Exigentes y comprometidos». Esa exigencia hace que, ahora, el equipo busque la primera victoria de la temporada en Pamplona.