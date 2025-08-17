Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Copete, durante una acción del partido ante la Real Sociedad. EFE

Copete reconoce tras su debut con el Valencia que Mestalla es un campo «exigente»

El central de 25 años se mostró dubitativo con balón, algo errático en la marca y mal posicionado en el tanto que marcó Kubo para la Real Sociedad

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:24

José Copete vivió su primera, y calurosa, noche como valencianista ante la Real Sociedad el sábado en Mestalla. El reciente fichaje, que llega procedente del ... Mallorca por 3,6 millones de euros y para cubrir la ficha de Christian Mosquera tras marcharse al Arsenal, no tuvo su mejor estreno en Mestalla. El defensa de 25 años fue uno de los integrantes del once titular y llegó a disputar los noventa minutos del partido. Sin embargo, se mostró errático en la marca, en ocasiones mal posicionado y dubitativo con el balón, regalando en algunas ocasiones la posesión. Lo de ir conociéndose en el césped con Tárrega, su compañero en la pareja de centrales elegida por Corberán como titular, sí que es algo que es lógico que llegará con el tiempo.

