El Valencia CF cierra sus taquillas y deja de vender entradas para el partido contra el Celtic Aficionados del Celtic hacen cola en las taquillas de Mestalla. / Jesús Signes El club comunica el cierre de las taquillas durante el día de hoy «con el objetivo de prevenir la seguridad de los aficionados» LOURDES MARTÍ Jueves, 21 febrero 2019, 11:04

El Valencia CF ya no venderá más entradas para el partido de esta tarde. El club de Mestalla ha emitido un comunicado en el que anuncia que no abrirá las taquillas a lo largo del día de hoy «por motivos de seguridad». «El Valencia CF lamenta las molestias que dicha medida, tomada con conocimiento de UEFA, Policía y el Celtic FC con el objetivo de prevenir la seguridad de los aficionados, pueda causar a algunos de nuestros seguidores», continúa el comunicado. Desde el club de Mestalla prefieren que el estadio no registre un lleno absoluto a no poder celebrar con garantías para los aficionados el encuentro que arranca a las 18:55 horas.

El Valencia cedió al Celtic unas 2.500 entradas, las reservadas para la afición rival, pero desde Glasgow se les advirtió de que podrían desplazarse hasta 10.000 personas. El club blanquinegro tomó la medida de no vender localidades por internet y en taquilla no hacerlo a aquellas personas con pasaporte británico. El fin era evitar que en todo el estadio se mezclen ambas aficiones y pueda haber altercados. Ayer por la tarde, sin embargo, muchos seguidores mostraron pasaportes irlandeses y se hicieron con la entrada.

Para evitar que se repitan estas imágenes, el Valencia ha decidido cerrar las taquillas. Se espera que a lo largo de la mañana lleguen más aficionados sobre todo procedentes de Benidorm. Precisamente en la localidad de la Marina Alta ayer un grupo de radicales del Celtic prendieron fuego a la fachada de un bar del Glasgow Rangers, eterno rival de la 'marea verde'.

En Valencia han sido menos graves los incidentes pero la Policía Nacional ha detenido hasta ahora a media docena de hinchas escoceses.