El Valencia CF paga al Ayuntamiento el depósito de medio millón por los restos arqueológicos

Si hace apenas unos días eran los casi 11,3 millones que estaban pendientes para la puesta en marcha del polideportivo de Benicalap, ahora ha ... sido otro pellizco sustancial. El Valencia vuelve a ingresar dinero en las cuentas del Ayuntamiento de Valencia, en esta ocasión la cantidad es de medio millón de euros y es por los restos arqueológicos que aparecieron en su día cuando se excavó el solar donde está ubicado el Nou Mestalla.

El pago se recogía como una de las cuestiones que el Valencia estaba obligado a afrontar cuando el Ayuntamiento dio validez a las fichas de gestión de la licencia. El club ha depositado esa suma en concepto de «custodia y puesta en valor» de los restos.

Hay que recordar que el estadio de Cortes Valencianas se construye sobre el antiguo cauce de la acequia que da nombre al estadio de la avenida de Suecia. El inicio de las obras en 2007 permitió dar con los restos del antiguo Molino de la Marquesa y dos caminos de época romana. Todo empezó a raíz de la antigua chimenea que se encontraba en el solar. Durante cuatro meses y medio trabajaron diez arqueólogos, dos dibujantes y más de 30 peones. El resultado fue dar con un complejo industrial completo y con caminos romanos que unían Valencia con Paterna y Llíria, además de un puente completo que permitía cruzar el gran cauce de cinco metros que tenía en ese punto la acequia de Mestalla.

«Todo surge de una carambola. Conocíamos la existencia de la fábrica pero no nos podíamos imaginar encontrar todo lo que hallamos en el subsuelo», señalaba en su momento Víctor Algarra, experto arqueólogo. Los trabajos arqueológicos permitieron en un primer momento dar con los restos de la antigua fábrica de cartón que hasta 1920 estaba en funcionamiento aprovechando la construcción del Molino de la Marquesa.

«Fuimos bajando niveles y dimos después que esta industria se asentaba en una antigua fábrica de harinas y que a su cejas èsta heredaba el molino medieval, uno de los muchos que se encontraban en la huerta de Valencia aprovechando las acequias del Turia. Pero las dimensiones de esta construcción no eran normales. Este molino fue tan importante que se molieron harinas, arroz, pólvora y barniz gracias a sus ocho cárcavas (entradas de agua desde la acequia) , y además dimos con dos muelas verticales que permitían también abatanar tenidos en el siglo XIV», especificaba Víctor Algarra.

Fue el club el que en su momento sufragó los costes del trabajo arqueológico y se hizo entonces el acuerdo de que, una vez acabado el campo de fútbol, los restos hallados «se pondrían en valor». Por ahora todo el material de pequeñas dimensiones sí que se encuentra en dependencias municipales, para su custodia y mantenimiento, pero el material rocoso como el puente de Mestalla o la chimenea, que hasta antes de la obra en el solar se veía desde Cortes Valenciana, se encuentran en un solar cercano a la ubicación original de la que fueron retirados hace ya 18 años para que el Valencia pudiera comenzar las obras de su nuevo campo de fútbol.