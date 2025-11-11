Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala las zonas donde caerán
Aspecto de los restos que se encontraron en su día. LP

El Valencia CF paga al Ayuntamiento el depósito de medio millón por los restos arqueológicos

El club sufragó en 2007 los trabajos de un experto grupo de arqueólogos que descubrieron el antiguo Molino de la Marquesa y dos caminos de época romana

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:28

Si hace apenas unos días eran los casi 11,3 millones que estaban pendientes para la puesta en marcha del polideportivo de Benicalap, ahora ha ... sido otro pellizco sustancial. El Valencia vuelve a ingresar dinero en las cuentas del Ayuntamiento de Valencia, en esta ocasión la cantidad es de medio millón de euros y es por los restos arqueológicos que aparecieron en su día cuando se excavó el solar donde está ubicado el Nou Mestalla.

