Las obras para el 'Experience Center' del Nou Mestalla entran en su fase final Los aficionados podrán experimentar la visión desde las futuras butacas| El club ha reacondicionado las antiguas oficinas de la Fundación, enfrente del viejo estadio

Juan Carlos Valldecabres Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Para este final de 2025 está previsto un nuevo guiño a la afición del Valencia. Abrirá sus puertas el 'Experience Center', un local situado donde ... estaba ubicada durante muchos años la sede de la Fundación –justo enfrente de la puerta cero del viejo Mestalla– y que permitirá a todo aquel que esté interesado el poder experimentar, al menos de manera virtual, las sensaciones que puede vivir en lo que puede ser su nuevo butaca en el Nou Mestalla. Es algo así como una visión virtual desde el asiento que se elija, algo que hoy en día se puede apreciar ya en el mismo proceso de venta de entradas que tiene el club en su página web. Cuando un usuario quiere comprar una entrada para un partid del Valencia en casa puede pinchar la butaca en concreto y en una pestaña que indica 360 grados se puede observar toda la perspectiva del estadio desde ese asiento.

Para que la experiencia sea más satisfactoria, el Valencia decidió hace ya tiempo que la Fundación trasladara sus oficinas –aquellas que en su día acogieron la compra accionarial y la posterior venta a Meriton– a las mismas que ocupa el club a apenas un centenar de metros. El local está en obras para reacondicionarlo para el nuevo propósito y ya se ha entrado en la fase final. Se espera inaugurarlo dentro de unas semanas. Esa iniciativa de cara a incentivar a los aficionados para que tengan interés en el Nou Mestalla es algo que ya han puesto en práctica también otros clubes que se han visto implicados en situaciones similares. El último, por ejemplo, el FC Barcelona con esa remodelación tan profunda que ha hecho del Camp Nou y que instaló ese tipo de dependencias de cara a los futuros usuarios. El Barça, dicho sea de paso, también ha lanzado para su estadio diversas iniciativas que tienen que ver con los palcos, boxes, suites, loge seats... Ahí también aspira a llegar el Valencia en el Nou Mestalla, de ahí que este local que se está reformando en la avenida de Suecia vaya a dar cabida a reuniones con colectivos y empresarios para promocionar los productos del futuro campo.

