Imagen virtual de las futuras oficinas del Nou Mestalla. VCF

Las obras para el 'Experience Center' del Nou Mestalla entran en su fase final

Los aficionados podrán experimentar la visión desde las futuras butacas| El club ha reacondicionado las antiguas oficinas de la Fundación, enfrente del viejo estadio

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:39

Para este final de 2025 está previsto un nuevo guiño a la afición del Valencia. Abrirá sus puertas el 'Experience Center', un local situado donde ... estaba ubicada durante muchos años la sede de la Fundación –justo enfrente de la puerta cero del viejo Mestalla– y que permitirá a todo aquel que esté interesado el poder experimentar, al menos de manera virtual, las sensaciones que puede vivir en lo que puede ser su nuevo butaca en el Nou Mestalla. Es algo así como una visión virtual desde el asiento que se elija, algo que hoy en día se puede apreciar ya en el mismo proceso de venta de entradas que tiene el club en su página web. Cuando un usuario quiere comprar una entrada para un partid del Valencia en casa puede pinchar la butaca en concreto y en una pestaña que indica 360 grados se puede observar toda la perspectiva del estadio desde ese asiento.

