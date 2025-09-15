Y Thierry volvió a jugar 322 días después

Thierry Rendall comenzó su particular calvario el 27 de octubre de 2024, dos días antes de la trágica dana, cuando se produjo la rotura del ... ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un lance fortuito con Alderete en el partido ante el Getafe. Más de once meses después, volvió entrar en una convocatoria del Valencia y pudo, por fin, volver a sentirse futbolista, aunque fue una aciaga noche, ya que su equipo cayó derrotado por 6-0 ante el Barça.

«Fue cerca del minuto 50 y en ese lance yo iba fuerte y cuando vi que venía Alderete, intento quitar el pie para no recibir la segunda amarilla y, en ese movimiento, la rodilla me fue hacia dentro y escuché un sonido. Noté un poco de molestia, pero fue más el susto del sonido porque eso nunca es bueno. Cuando entré al vestuario, estaba caliente y apoyé el pie en el suelo y le dije al doctor que estaba bien y que iba a salir a jugar y terminar el partido. Al final del encuentro, no tenía tanta movilidad en la rodilla, me dolía un poco. Creía que no iba a ser nada, pero fue lo peor», describió el propio Thierry hace unos días recordando su lesión.

Pese a ello, el lateral derecho portugués nunca bajó los brazos y a base de esfuerzo, sacrificio y mucha resiliencia, el defensa valencianista consiguió recuperarse. En la noche del domingo, ante el Barcelona, vio como todo su trabajo, durante este proceso de recuperación, fue recompensado por Carlos Corberán. El de Amadora sustituyó a Diakhaby, otro de los grandes ejemplos de superación, y disputó 30 minutos, tras 322 días de inactividad sobre los terrenos de juego.