Thierry Rendall, en su regreso con la camiseta del Valencia. VCF

Y Thierry volvió a jugar 322 días después

El lateral derecho portugués del Valencia pudo tener sus primeros minutos tras superar su grave lesión de rodilla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:07

Thierry Rendall comenzó su particular calvario el 27 de octubre de 2024, dos días antes de la trágica dana, cuando se produjo la rotura del ... ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un lance fortuito con Alderete en el partido ante el Getafe. Más de once meses después, volvió entrar en una convocatoria del Valencia y pudo, por fin, volver a sentirse futbolista, aunque fue una aciaga noche, ya que su equipo cayó derrotado por 6-0 ante el Barça.

