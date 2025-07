Primer encuentro de Corberán y Gourlay para planificar la plantilla

La llegada de Gourlay a Valencia no ha sido en vano. Después de aterrizar en la ciudad, el nuevo CEO del club acudió ayer a ... las oficinas en Mestalla para ponerse a trabajar en la mejora de la plantilla de cara a la temporada 2025/26. Tal y como informa Cope Valencia, el escocés mantuvo una comida de reunión con Corberán para intercambiar opiniones sobre el mercado de fichajes valencianista.

No es la primera vez que se ven ambos. En su etapa en el West Bromwich Albion compartieron oficinas y obtuvieron muy buenos resultados, quedándose a un paso de conseguir el ascenso a la Premier League. El británico confía mucho en el valenciano, ya que fue su principal apuesta durante su etapa en Inglaterra y también lo ha sido desde que pertenece al Valencia.

Desde su anuncio como nuevo CEO del club, Ron Gourlay no había podido hablar cara a cara con Corberán para diseñar la nueva plantilla; solamente coincidieron en Singapur junto a Kiat y Peter Lim, en el tramo final de la pasada campaña. Después de muchas llamadas, el entrenador blanquinegro ya puede contar con todas las piezas necesarias para «devolver al Valencia a la élite del fútbol europeo», como afirmaba Gourlay al anunciarse su llegada al club.

Muchas operaciones que cerrar

La operación más urgente y próxima a hacerse oficial es la de Julen Agirrezabala. El portero del Athletic Club, que se ha incorporado a la pretemporada rojiblanca, sigue a la espera de que se anuncie su fichaje por el equipo de Mestalla. A prioir, poco trabajo para Gourlay.

Donde sí tiene que empezar a tomar decisiones es en las renovaciones de tres jugadores clave para Corberán: Javi Guerra, César Tárrega y Diego López. Los internacionales sub-21, que aún continúan de vacaciones y regresarán a las órdenes de Corberán el próximo día 11, no tienen cerrada su ampliación de contrato. El escocés tiene prevista una reunión con sus agentes mañana para mostrar la postura firme del club en mantener el producto de la casa. Los jugadores parecen dispuestos a renovar, aunque la más complicada es la situación de Javi Guerra. El centrocampista, pieza angular del juego del Valencia, cuenta con el interés del Manchester United y Atlético de Madrid, aunque el de Gilet prioriza seguir en el club.

La operación más complicada para el CEO escocés es intentar renovar a Mosquera. El central de 21 años, que tiene un acuerdo con el Arsenal, parece dispuesto a no escuchar más ofertas del club y esperar a que desde Londres llegue una propuesta que satisfaga las pretensiones de Lim. Con un año de contrato restante, el Valencia no quiere vender uno de sus mayores activos a un bajo coste, mientras que los 'gunners' no quieren pagar un precio muy alto sabiendo que en enero pueden ficharlo gratis.

El mercado de fichajes del Valencia apenas ha comenzado. A día de hoy, Dani Raba es la única alta de la que puede disfrutar Corberán. El futbolista, procedente del Leganés como agente libre, ya ha sido presentado y entrena con sus compañeros en Paterna. Un fichaje que se suma a la anunciada renovación de Dimitri Foulquier hasta 2027.