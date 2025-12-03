La notable revalorización de Yarek Gasiorowski
El exfutbolista del Valencia experimenta una tasación récord de su valor de mercado gracias a sus actuaciones destacadas con el PSV Eindhoven
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:56
En muchas ocasiones, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aunque este último verano el traspaso de Yarek Gasiorowski dejó una importante ... suma de ingresos, de alrededor de 10 millones de euros, en el apartado deportivo hubiera supuesto contar a medio-largo plazo en Mestalla con un polivalente defensa y que está demostrando ser de garantías ahora en la Eredivisie.
Tras su llegada a Países Bajos, el ya exjugador del Valencia CF se está revindicando a base de sólidas actuaciones en uno de los equipos punteros de la competición. Tal es así que tras la última actualización de los valores del mercado a través del portal especializado de Transfermarkt, Yarek Gasiorowski es de los que más ha fluctuado positivamente.
El defensa de 20 años nacido en Polinyà del Xúquer ha visto cómo su cotización actual se ha elevado hasta los 16 millones de euros. Una cifra mucho mayor que por la que decidió vender el club valencianista. En total, esa subida plasmada ha sido de hasta 6 millones, lo que supone su valor récord y además uno de los más revalorizados del fútbol neerlandés.
Hasta la fecha, Yarek Gasiorowski ha disputado un total de 20 encuentros oficiales con su nuevo equipo, en los que ha anotado dos goles gracias a su buena finalización y ha repartido una asistencia. Afianzado en la titularidad, también convence a su entrenador para la Champions League, en donde viene de ganar al Liverpool en Anfield. Además, el futbolista ha podido sumar un título más a su palmarés, gracias a la conquista de la Supercopa de los Países Bajos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión