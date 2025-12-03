La notable revalorización de Yarek Gasiorowski

En muchas ocasiones, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aunque este último verano el traspaso de Yarek Gasiorowski dejó una importante ... suma de ingresos, de alrededor de 10 millones de euros, en el apartado deportivo hubiera supuesto contar a medio-largo plazo en Mestalla con un polivalente defensa y que está demostrando ser de garantías ahora en la Eredivisie.

Tras su llegada a Países Bajos, el ya exjugador del Valencia CF se está revindicando a base de sólidas actuaciones en uno de los equipos punteros de la competición. Tal es así que tras la última actualización de los valores del mercado a través del portal especializado de Transfermarkt, Yarek Gasiorowski es de los que más ha fluctuado positivamente.

El defensa de 20 años nacido en Polinyà del Xúquer ha visto cómo su cotización actual se ha elevado hasta los 16 millones de euros. Una cifra mucho mayor que por la que decidió vender el club valencianista. En total, esa subida plasmada ha sido de hasta 6 millones, lo que supone su valor récord y además uno de los más revalorizados del fútbol neerlandés.

Hasta la fecha, Yarek Gasiorowski ha disputado un total de 20 encuentros oficiales con su nuevo equipo, en los que ha anotado dos goles gracias a su buena finalización y ha repartido una asistencia. Afianzado en la titularidad, también convence a su entrenador para la Champions League, en donde viene de ganar al Liverpool en Anfield. Además, el futbolista ha podido sumar un título más a su palmarés, gracias a la conquista de la Supercopa de los Países Bajos.