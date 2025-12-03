Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gayà celebra un gol en la última visita a Cartagonova. EFE/Marcial Guillén

El bonito recuerdo del Valencia en Cartagonova

El equipo valencianista ha saldado sus visitas al estadio del Cartagena con victorias y una de ellas supuso llegar a disputar una final de Copa del Rey

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:59

Comenta

La Copa del Rey vuelve a estar en mitad del calendario del Valencia CF. Este jueves 4 de noviembre (21:00 horas), con el ... partido ante el Cartagena, se afronta la segunda ronda desde que los equipos que compiten en categoría profesional entraron en escena. Y los valencianistas asumirán esta prueba con la visita a un estadio que les deja buen sabor de boca por los precedentes más recientes.

