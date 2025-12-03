El bonito recuerdo del Valencia en Cartagonova

La Copa del Rey vuelve a estar en mitad del calendario del Valencia CF. Este jueves 4 de noviembre (21:00 horas), con el ... partido ante el Cartagena, se afronta la segunda ronda desde que los equipos que compiten en categoría profesional entraron en escena. Y los valencianistas asumirán esta prueba con la visita a un estadio que les deja buen sabor de boca por los precedentes más recientes.

Las dos ocasiones que el Valencia ha visitado Cartagonova se han saldado con victoria. Ambas con idéntico resultado de 1-2, al menos desde que el conjunto murciano adoptó su actual denominación del FC Cartagena.

En la primera de ellas, además dejó un recuerdo más positivo. Tras ganar un 5 de enero de 2022 en la ronda de dieciseisavos de final, gracias a los goles de Carlos Soler y Chersyshev, el Valencia siguió avanzando fases y se plantó en la gran final. Lamentablemente, sucumbió ante el Betis, pero fue la última final disputada hasta la fecha.

Dos años y dos días más tarde, los blanquinegros, en esta ocasión vestidos de naranja para evitar la coincidencia de colores con el Efesé, pasaron más apuros. Un gol de Gayà en la prórroga dio el billete de la clasificación. Poco antes, Sergi Canós había salvado los muebles tras el madrugador gol de Ortuño.

Ahora, como si de un ciclo se tratase, un bienio más tarde el Valencia regresará al feudo del Cartagena, que actualmente milita en la Primera Federación después de un curso aciago y que se tradujo en su descenso. La intención es la de repetir con otro triunfo y, por qué no, pelear por alcanzar otra final.