El punto del cabreo se podría decir. El Valencia resiste por primera vez esta temporada durante tres partidos consecutivos sin perder pero con viendo la ... primera parte que hizo daban ganas de irse a dormir. Menos mal que tras el descanso las cosas se medio arreglaron. Aún así, no salieron del todo satisfechos los valencianistas y con razón. Se le sigue resistiendo la dichosa victoria lejos de Mestalla. Siete meses de sequía en lo que a triunfos como visitante se refiere, ya que desde aquel 2-3 de Las Lamas (3-5-2025) que el sigue con demasiadas dudas lejos de su guarida.

Sólo había que ver el cabreo de Hugo Duro cuando fue sustituido para percibir que una cosa es lo que se habla y trabaja durante la semana y otra lo que luego se plasma sobre el terreno de juego. Corberán había dado al madrileño la oportunidad en el once después de su espectacular gol al Levante. El arranque de los últimos cuatro partidos de Liga los había visto el delantero desde el banquillo y desde luego no fue Vallecas tampoco un escenario en el que pudiera reivindicarse. Su aportación al tono gris que tuvo el equipo fue bajísima.

El técnico lo sustituyó mediado la segunda mitad y Duro pagó sus penas con el botellín de agua. No se sabe si estaba enfadado por el triste partido que hizo –opción más probable por su carácter– o por haber sido sustituido. De cualquier forma, el gol de Diego López un tanto rocambolesco sirvió para rescatar al equipo evitando un patinazo del tipo 'vuelta a las andadas'.

La reflexión que hizo precisamente Diego López a la conclusión del encuentro reflejaba claramente esa sensación de no estar del todo conformes con el juego desplegado. «No hemos competido como habíamos planeado esta semana», decía el jugador valencianista, admitiendo el escaso nivel de juego ofrecido en el primer tiempo. «En la segunda ha sido nuestra. Es un poco triste, si la primera hubiera sido la segunda nos podíamos haber llevado los tres puntos. Venimos de dos partidos buenos y queríamos darle continuidad. Te enfadas porque en la segunda parte se ha visto que podíamos hacerlo», añadía el atacante.