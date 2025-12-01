Carlos, trata de arrancarlo (1-1)

El que no se consuela es porque no quiere. El Valencia no perdió y con eso se queda. Un punto. Pero tampoco ganó. Y fuera ... de Mestalla todavía no lo ha hecho este temporada. Para huir de la zona de peligro hay que sumar de tres en tres. Pero para eso hay que ofrecer mucho más. El conjunto blanquinegro suele quedarse siempre a medias. Es incapaz de completar noventa minutos al mismo nivel competitivo. La primera parte fue para enviarla al cubo de la basura; en la segunda, al menos, se vio un equipo con algo de intención y se aprovechó de que el Rayo Vallecano se dispersó. En una acción aislada consiguió el tanto de Diego López que vale el punto.

Rayo Vallecano Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy (Luiz Felipe, 83'), Chavarría, Gumbau, Unai López (Alemao, 69'), Valentín, Fran Pérez (Espino, 69'), Álvaro G. (Camello, 90') y De Frutos (Balliu, 83'). 1 - 1 Valencia CF Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu (Santamaría, 90'), Javi Guerra (Danjuma, 56'), Almeida, Rioja (Ugrinic, 73'), Diego López (Raba, 90') y Hugo Duro (Beltrán, 73'). Goles 1-0, Nobel Mendy (37'). 1-1, Diego López (64').

Árbitro Alberola Rojas (Comité manchego). Amonestó a Thierry y Alemao.

Incidencias 11.267 espectadores en el Estadio de Vallecas.

Este no es Carlos Corberán, que me lo han cambiado. El Valencia de autor de la pasada campaña se ha convertido en una nadería. No transmite nada. Es un equipo tan insulso que da pereza verlo. El Rayo Vallecano llevaba tres partidos sin marcar. Hasta que llegó el Valencia. Otra vez una acción ensayada penaliza a los blanquinegros. Balón al área en un córner y Mendy se adelanta a Pepelu para cabecear a la red. Fue esta acción la que aventajó a los vallecanos, pero pudo llegar mucho antes. Muy pronto la tuvo Fran Pérez pero su remate lo sacó Agirrezabala y mediada la primera mitad el Rayo dispuso de una doble ocasión, que en un primer momento desbarató el portero valencianista ante De Frutos y luego Copete sacaba de cabeza en la línea de gol en un remate en semifallo de Fran Pérez.

El Valencia sólo disfrutó de una opción, ya consumidos los minutos de la primera fase, en un fallo grosero de Batalla que dejó el balón para que Diego López sólo tuviera que acompañarlo a gol, pero su disparo golpeó en Álvaro. Era otro día más en la oficina de la desesperación, de mantener unas sensaciones que veremos si el mercado de invierno mitiga. Pero el mandato de Peter Lim a Ron Gourlay no aventura demasiados cambios positivos. Dos cedidos y pare usted de contar. Si alguien entiende a Meriton que me lo haga saber. Hay que esperar a que esté el nuevo estadio, allá por 2027, para que el Valencia vuelve a competiciones europeas. Eso dijo el flamante CEO de fútbol blanquinegro. Si antes el equipo se hunde en Segunda por incompetencia, pues ya veremos.

Diego López advirtió al final del choque que Corberán les dio las indicaciones necesarias en el descanso para que el insípido Valencia al menos cogiera algo de gusto. El Rayo Vallecano se había lanzado por las bandas como Pedro por su casa. Esa anomalía se restañó y también se igualó la competición del ritmo. El conjunto madrileño llegaba siempre antes a los duelos y en eso también se aplicó el Valencia. Además, el técnico blanquinegro se la jugó al retirar a un centrocampista para sacar al campo a un delantero. Danjuma por Javi Guerra. Por cierto, el de Gilet lleva ya demasiados partidos sin incidencia en el juego de su equipo. Demasiados. El Valencia se estiró aunque las ocasiones más claras seguían siendo del Rayo Vallecano. La tuvo Gumbau en un chut raso que sacó Agirrezabala y después Mendy pudo convertirse en bigoleador en un centro que se le escapó por poco.

Pero en una de estas, el juego se desplazó hacia el otro área y en una acción con el balón sin dueño llegó el más listo de la clase para darle el empate al Valencia. Diego López cazaba una pelota y su disparo rozaba en Mendy para despistar a Batalla. El Valencia se animaba. Por momentos se veía con posibilidades de conseguir la primera victoria fuera de casa. Pero ambos equipos se relajaron, consideraron que no perder era mejor que jugársela. El conjunto de Mestalla se queda dos puntos por encima de puestos de descenso y parece que le valió. Así de triste para un histórico que siempre ha luchado hasta por ganar la Liga. En los últimos instantes hubo algún acercamiento, uno de Danjuma con un chut que se fuer fuera y otro de Ratiu que rozó el palo de Agirrezabala. Del mal, el menos, pero Carlos, por favor, trata de arrancarlo. Cuanto antes.