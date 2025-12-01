Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una acción del partido entre el Rayo y el Valencia. EFE
Crónica: Rayo Vallecano - Valencia CF

Carlos, trata de arrancarlo (1-1)

El Valencia vuelve a quedarse a medias para huir del pozo pero al menos no pierde. El conjunto de Corberán consigue igualar el choque en una segunda parte más animada tras un inicio desesperante

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:24

El que no se consuela es porque no quiere. El Valencia no perdió y con eso se queda. Un punto. Pero tampoco ganó. Y fuera ... de Mestalla todavía no lo ha hecho este temporada. Para huir de la zona de peligro hay que sumar de tres en tres. Pero para eso hay que ofrecer mucho más. El conjunto blanquinegro suele quedarse siempre a medias. Es incapaz de completar noventa minutos al mismo nivel competitivo. La primera parte fue para enviarla al cubo de la basura; en la segunda, al menos, se vio un equipo con algo de intención y se aprovechó de que el Rayo Vallecano se dispersó. En una acción aislada consiguió el tanto de Diego López que vale el punto.

