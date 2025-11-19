Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Los entrenadores y capitanes del Valencia y Levante posan en Mestalla. Irene Marsilla

Morales: «Es un partido en que te olvidas de todo y son tres puntos contra el rival de la ciudad»

«Será un duelo disputado, es la realidad», expresa Gayà en el encuentro sobre el césped de Mestalla entre capitanes y entrenadores del Valencia y Levante durante la previa

Eric Martín
Marc Escribano

Eric Martín y Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:36

Comenta

Mestalla ya se prepara para acoger el gran derbi de la ciudad. Valencia CF y Levante UD han estado presentes este miércoles en ... el césped del centenario estadio de la Avenida de Suecia para realizar el tradicional posado amistoso entre ambos equipos, con motivo de la previa del gran partido que les enfrentará este viernes, a partir de las 21 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  3. 3

    La televisión se apaga para el Valencia
  4. 4 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  5. 5

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  6. 6 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  7. 7

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  8. 8 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper un escaparate blindado con un pico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Morales: «Es un partido en que te olvidas de todo y son tres puntos contra el rival de la ciudad»

Morales: «Es un partido en que te olvidas de todo y son tres puntos contra el rival de la ciudad»