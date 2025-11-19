Morales: «Es un partido en que te olvidas de todo y son tres puntos contra el rival de la ciudad»

Mestalla ya se prepara para acoger el gran derbi de la ciudad. Valencia CF y Levante UD han estado presentes este miércoles en ... el césped del centenario estadio de la Avenida de Suecia para realizar el tradicional posado amistoso entre ambos equipos, con motivo de la previa del gran partido que les enfrentará este viernes, a partir de las 21 horas.

Los dos entrenadores, Carlos Corberán y Julián Calero, han sido acompañados por los capitanes de las respectivas escuadras, José Luis Gayà y José Luis Morales, dejando una fotografía que hacía tres años que no se realizaba, ya que el partido entre Valencia y Levante no se ha podido disputar oficialmente en Liga desde el final de la temporada 2021-22, cuando el conjunto granota descendió a la Segunda División.

Posado de los capitanes y entrenadores del Valencia y Levante en Mestalla Irene Marsilla

Tras tres años de travesía por la categoría de plata, el equipo de Orriols consiguió el ansiado y deseado ascenso, volviéndose a encontrar con su eterno rival y vecino de ciudad en la élite, aunque esta vez los valencianistas están en uno de los peores momentos de su historia, y las fuerzas de cara a este derbi están más igualadas que nunca. De hecho, se barrunta mucho la posibilidad de que el Levante, en esta ocasión del viernes, pueda romper el maleficio histórico de no haber ganado nunca de visitante en Mestalla.

Los cuatro implicados del día, tras los protocolarios saludos, intercambio de impresiones en vestuarios y el posado fotográfico sobre el césped del coliseo valencianista, compartieron unas breves impresiones sobre lo que esperan del derbi del viernes. «Un partido complicado, esa es la realidad. El Levante ha comenzado bien la Liga y fuera de casa está compitiendo y obteniendo resultados en campos importantes, por lo que sabemos que será difícil. Será un partido de detalles, disputado y esperemos que caiga de nuestro lado», pronunció Gayà, con unas palabras en valenciano.

Una declaración a la que Morales, en representación del Levante, correspondía. «Para nosotros es un partido especial. Tenemos ganas de competirlo. El equipo y el club todavía no hemos podido ganar en este estadio y tenemos la oportunidad de hacer historia. Con esas ganas venimos desde el pasado partido, para sacar nuestra personalidad como venimos haciendo fuera de casa. Es un partido en que te olvidas de todo y son tres puntos contra el rival de la ciudad. Esa importancia hará que podamos hacer disfrutar a nuestros aficionados», se sinceró Morales.

Más escuetos fueron los entrenadores, especialmente Carlos Corberán, que se deshizo en elogios al apoyo de su hinchada, sabiendo que deben ser una vitola importante de cara a este duelo regional. "La respuesta de nuestra afición es una auténtica maravilla cada semana que tenemos". Además, destacó el lleno absoluto que presentará Mestalla, ya que no quedan entradas a la venta. "Es un plus de energía, de satisfacción y un orgullo representar a una afición tan grande", añadió.

Por su parte, Julián Calero, en lo que supone su primera visita en encuentro oficial al estadio valencianista, inicialmente quiso premiar el mérito del entrenador rival. "Hay que reconocer el grandísimo trabajo que Carlos (Corberán) está haciendo en el Valencia. Desde que él ha llegado, han cambiado mucho las cosas en cuanto a las estructuras y automatismos", valoró el míster del Levante. No obstante, Calero luego le lanzó un órdago y tiró para su terreno, más de cara al desenlace del derbi. "Es un placer estar aquí, compartir este momento y tener que competir para que cada uno barra para su parcelita", concluyó.