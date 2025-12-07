Con la medalla de finisher del Maratón a Mestalla: «Y ahora que gane el Valencia, que es lo más importante»

Óscar García Santamaría tenía un propósito en este domingo 6 de diciembre. Correr el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y, posteriormente, ir a Mestalla a apoyar a su equipo ... . Y así lo hizo. Aunque no fue fácil.

«Tenía que llegar sí o sí a la línea de meta porque se la tenía que dedicar a un amigo que tras un accidente este verano se quedó en silla de ruedas. Ha sido eso lo que me ha movido porque no he estado como pensaba. Al final, he podido hacer toda la carrera y ahora sólo espero que se recupere y que en la edición de 2026 esté conmigo en la salida del Puente de Monteolivete», apunta desde el mismo estadio de Mestalla el aficionado.

Él vive en Massalfassar y tenía pensado acudir al estadio de la Avenida de Suecia tras pasar por su casa, sin embargo, pensándolo bien, buscó una alternativa más segura para poder estar a la hora del inicio del partido, 16:15 horas. Así que de la carrera se fue directamente a los aledaños de Mestalla donde vive su hermana: «Si no no habría llegado al fútbol», reconoce. Al estadio fue con su compañero habitual de 'sufrimiento', su hermano. Aunque no ha sido fácil: «Estoy muy alto, en sillas gol sur alto... ¡Ne ha costado subir! Y ahora que gane el Valencia, que es lo importante».

Ampliar Óscar dedica el maratón a su amigo Bogdan. LP

Fue una mañana digamos complicada para la movilidad en toda la ciudad. A las 8:15 horas arrancaba el maratón, prueba por la que ya se habían cortado algunas calles desde el sábado anterior, a las 15:30 horas arrancaba el partido del Valencia Basket Femenino en el Roig Arena, a apenas unos dos kilómetros de la espectacular llegada en la Ciutat de les Arts i les Ciències y, 45 minutos después empezaba el encuentro en Mestalla. Esto sólo a nivel deportivo. La ciudad ya está en Navidad y, junto a las obras de los últimos meses, eran numerosas las calles que estaban cortadas por uno u otro motivo.

A las 14:15 horas, la Policía Local, anunciaba en sus redes sociales que la avenida de la Alameda ya estaba totalmente abierta a la circulación y que los aficionados podían dejar allí estacionados sus vehículos.