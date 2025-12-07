Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Avenida de Suecia, en una protesta de la afición del Valencia. LP

La Policía anuncia la apertura de la Alameda para acudir a Mestalla

A las 14:15 horas las redes sociales de los agentes han publicado que ya se podía discurrir y estacionar en la avenida con el fin de agilizar la llegada de los aficionados del Valencia al partido contra el Sevilla

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:58

Comenta

El servicio público era lo ideal, sin embargo muchos aficionados del Valencia han optado por desplazarse en su vehículo particular a Mestalla para el partido entre los de Corberán y el Sevilla (16:15 horas). En uno de los lugares donde más coches se estacionan los días de encuentros en el coliseo de la Avenida de Suecia, la Alameda, los seguidores blanquinegros han podido circular y aparcar a partir de las 14:15 horas.

Así lo ha publicado en sus redes sociales la Policía Local de la ciudad. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha cumplido con los tiempos establecidos y a la hora prevista, el paso por la ancha avenida ya estaba abierto.

Era un domingo complicado, incluso la alcaldesa de la ciudad María José Catalá pidió a LaLiga hace unas semanas el cambio de hora del partido y ante la negativa de Javier Tebas, en la misma carrera ha vuelto a criticar la inamovible decisión del máximo representante de la competición regular.

Por su parte, Juan Roig, presidente y mecenas de la Fundación Trinidad Alfonso, también ha pedido disculpas a los vecinos por los problemas que les haya podido causar durante la mañana. : «Además se ha llenado con 36.000 corredores, se ha llenado la ciudad y hay que pedirle disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortillas sin romper huevos. A algunos de ellos les fastidiamos el tráfico y les pido disculpas, pero yo creo que es muy bonito para el bien común de toda la ciudad», ha afirmado.

