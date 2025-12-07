Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lubo Penev, con un ejemplar de Las Provincias. LP

«Lubo, Lubo»

Los futbolistas del Valencia saltan a Mestalla con una camiseta que envía ánimos al mito blanquinegro por su enfermedad

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:29

¿Cuántas veces habrá coreado el estadio de Mestalla aquello de 'Lubo, Lubo'? En los finales de los 80 y principios de los 90, Penev ... se convirtió en un ídolo del valencianismo. Aquel delantero gigante, mito y referente de toda una generación ahora necesita mucho más que cariño.

