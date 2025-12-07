¿Cuántas veces habrá coreado el estadio de Mestalla aquello de 'Lubo, Lubo'? En los finales de los 80 y principios de los 90, Penev ... se convirtió en un ídolo del valencianismo. Aquel delantero gigante, mito y referente de toda una generación ahora necesita mucho más que cariño.

El atacante búlgaro está ingresado en una clínica oncológica de Alemania tras recaer del cáncer que padece en el riñón. Tras ser sometido a pruebas médicas, se le ha prescrito una delicada operación y un tratamiento cuyo coste ronda los 300.000 euros y la familia está intentando reunir ese dinero para poder comenzar con el mismo.

La Asociación de Futbolistas del Valencia, el propio club, así como otros equipos en los que jugó como Atlético y Celta han abierto una cuenta para que todos aquellos que lo deseen aporten su granito de arena. ES23 3159 0078 5727 8681 8225 es el número de ésta.

Hoy, en la previa del encuentro frente al Sevilla, los jugadores del Valencia han saltado al terreno de juego con una camiseta blanca y el nombre del futbolista aludiendo a ese cántico que todavía resuena en el viejo coliseo blanquinegro. Penev, tiene 59 años y su esposa, Kristina Yulianova, se movilizó para recoger donaciones y así poder hacer frente a la alta cantidad de dinero que supone tanto la hospitalización como el trabamiento que le han prescrito los doctores.

Desde que trascendió la noticia del grave estado de salud del exjugador, el mundo del fútbol le ha mostrado su apoyo. Empezando por los clubes españoles a los que defendió su camiseta y por amigos como Hristo Stoichkov. El CSKA Sofía, el club en el que se formó Lubo, le mandó un emotivo recuerdo: «¡Ganarás este partido también, Lyubo! Creemos en la fuerza de tu espíritu, que te llevó a lo más alto del fútbol con la camiseta roja y que te convirtió en el favorito de toda Bulgaria».