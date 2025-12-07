Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ferran Torres celebra sus tres goles frente al Barça.

El ex del Valencia que se ha hecho gigante en el Barça

«Soy un chaval que siempre se ha caracterizado por trabajar, incluso cuando las cosas no van como uno quiere», dijo Ferran Torres tras marcar tres goles en la victoria azulgrana ante el Betis

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:33

Ferran Torres no tiene techo. El futbolista de Foios, nacido el 29 de febrero del 2000, vive su momento más dulce. El sábado, en el partido entre el Betis y el Barcelona (3-5) anotó tres goles que le permitieron alcanzar las once dianas esta temporada. Estamos en la jornada 15 de LaLiga y el atacante ya ha superado las diez del año pasado.

Ferran marca un gol cada 85 minutos, además sus datos tienen más mérito todavía ya que no se encarga de lanzar los penaltis. Sus números son incontestables y este año sí ha encontrado como 9 su lugar, si la temporada pasada ya dejaba ver que podía ser una alternativa a Lewandowski, en esta lo ha confirmado. «Soy un chaval que siempre se ha caracterizado por trabajar, incluso cuando las cosas no van como uno quiere», dijo tras el partido.

Todo esto llega después de haber entrado en el olimpo con 23 goles en 52 partidos con la selección empatado a goles con leyendas como Di Stéfano o Sergio Ramos. «Soy una persona ambiciosa, quiero seguir marcando goles y haciendo historia con la Selección», decía. Aspira así a superar a Morata (37), Raúl (44) y otro ex del Barça y también del Valencia David Villa (59).

Ferran sigue creciendo así sin perder de vista ni a su Valencia ni a su Valencia CF. En el aniversario de la dana, volvió a mostrar su cariño y respeto por las víctimas y los afectados de la tragedia y el pasado verano, en la presentación de su campus, deseo que el club en el que se formó vuelva al lugar que le corresponde. Para ello afirmaba que sobre todo debía cuidar la cantera: «A la gente de casa hay que cuidarla», afirmó Justo lo dijo unos días antes de que el club de Mestalla vendiese a Mosquera.

