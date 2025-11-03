La bonita dedicatoria de Ferran Torres tras el aniversario de la dana

El Barça ganó tiempo este domingo ante el Elche. El conjunto de Hansi Flick se impuso en el Lluis Companys, en el primer día ... sin Pedri, en un partido en el que exhibió las virtudes y defectos de toda la temporada. Los goles de Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres dejaron en anécdota el del exvalencianista Rafa Mir y devolvieron la sonrisa a un equipo que sigue mirando con un ojo a la enfermería y con otro a un césped en el que sigue con la búsqueda de su mejor versión.

Pero la imagen del partido la protagonizó, precisamente, el valenciano Ferran Torres, en su celebración tras ver portería. El delantero de Foios, formado en la cantera del Valencia, se alzó su camiseta azulgrana para revelar una interior de color blanco que portaba un emotivo mensaje grabado en grandes letras negras: «29 octubre 2024, València sempre en la memòria».

En el minuto 12 de partido, Fermín, muy activo en la presión, robó la pelota y se lanzó a la yugular del Elche para habilitar a Ferran Torres y allanar el camino a los de Flick. El valenciano no falló y anotó su gol número 50 con la camiseta del Barcelona, club al que llegó en el mercado de invierno de 2022, después de que el conjunto culé pagara 55 millones de euros al Manchester City. Antes, en el verano de 2020, había dejado Mestalla por una operación que, con variables, acabó aumentando hasta los 33,5 millones de euros para unirse a la Premier League.

Posteriormente, el valenciano subió la fotografía de su celebración a sus redes sociales, donde adjuntó además otro emotivo mensaje: «Este gol y estos tres puntos son especiales por muchos motivos! Van dedicados a los culers y a la gente de mi tierra». Y es que Ferran Torres se ha mostrado siempre muy orgulloso de su origen y de su sentimiento valenciano.