Ferran Torres, celebrando su gol con dedicatoria para los valencianos. EFE

La bonita dedicatoria de Ferran Torres tras el aniversario de la dana

El delantero de Foios celebró su último gol con el Barça a su tierra con un emotivo mensaje en su camiseta

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

El Barça ganó tiempo este domingo ante el Elche. El conjunto de Hansi Flick se impuso en el Lluis Companys, en el primer día ... sin Pedri, en un partido en el que exhibió las virtudes y defectos de toda la temporada. Los goles de Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres dejaron en anécdota el del exvalencianista Rafa Mir y devolvieron la sonrisa a un equipo que sigue mirando con un ojo a la enfermería y con otro a un césped en el que sigue con la búsqueda de su mejor versión.

