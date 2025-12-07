Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 15 D07/12 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

16:15h.

Sevilla

Escudo Sevilla Fútbol Club
[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

SEV

José Luis Gayà, en Mestalla. AFP

En directo, Valencia CF - Sevilla FC

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Mestalla

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:21

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Domingos André Ribeiro Almeida

Delantero

Hugo Duro

Delantero

Matías Almeyda

5-4-1

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

César Azpilicueta

defensa

Nemanja Gudelj

defensa

Andrés Castrín

defensa

Joaquín Martínez Gauna

defensa

Djibril Sow

centrocampista

Lucien Agoumé

centrocampista

Batista Mendy

centrocampista

Gerard Fernández Castellano

centrocampista

Akor Adams

Delantero

Estadísticas

0%

SEV

VAL

0%

SEV

SEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

