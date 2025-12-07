En directo, Valencia CF - Sevilla FC

Secciones
Redacción Deportes
Valencia
Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:21
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Domingos André Ribeiro Almeida
Delantero
Hugo Duro
Delantero
Matías Almeyda
5-4-1
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
César Azpilicueta
defensa
Nemanja Gudelj
defensa
Andrés Castrín
defensa
Joaquín Martínez Gauna
defensa
Djibril Sow
centrocampista
Lucien Agoumé
centrocampista
Batista Mendy
centrocampista
Gerard Fernández Castellano
centrocampista
Akor Adams
Delantero
0%
VAL
0%
SEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
