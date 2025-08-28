Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
Largie Ramazani, en su anuncio como nuevo jugador del Valencia. VCF

Largie Ramazani llega al Valencia y podría debutar este viernes en Mestalla

Fichaje ·

El belga firma cedido sin opción de compra. «Es polivalente. Tiene velocidad, puede recibir al pie o al espacio, y eso permite estirar al equipo», dice Corberán

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:35

Largie Ramazani ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia. El extremo belga llega cedido por una temporada, sin opción de compra, procedente del Leeds ... United. Aterrizó a la medianoche del miércoles en Alicante, y llegó ya entrado el jueves de medianoche a Valencia tras un viaje en coche. Ataviado con una sudadera y capucha en pleno mes de agosto, el veloz jugador guardó silencio ante las preguntas de los medios de comunicación presentes, marchándose a descansar a un céntrico hotel de la ciudad. A primera hora de la mañana, pasó el reconocimiento médico y dejó una estampa para el recurdo. Mientras abandonaba el centro médico, esquivaba las preguntas de los periodistas con una sonrisa de oreja a oreja, respondiendo con monosílabos y dejando una frase para el recuerdo: «Vamos a por los tres puntos». Desde luego, en el campo lo hará mejor que fuera de él, porque complicado es que lo haga peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  3. 3 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  4. 4 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  5. 5 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  6. 6 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  9. 9 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  10. 10

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Largie Ramazani llega al Valencia y podría debutar este viernes en Mestalla

Largie Ramazani llega al Valencia y podría debutar este viernes en Mestalla