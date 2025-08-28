Largie Ramazani llega al Valencia y podría debutar este viernes en Mestalla

Largie Ramazani ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia. El extremo belga llega cedido por una temporada, sin opción de compra, procedente del Leeds ... United. Aterrizó a la medianoche del miércoles en Alicante, y llegó ya entrado el jueves de medianoche a Valencia tras un viaje en coche. Ataviado con una sudadera y capucha en pleno mes de agosto, el veloz jugador guardó silencio ante las preguntas de los medios de comunicación presentes, marchándose a descansar a un céntrico hotel de la ciudad. A primera hora de la mañana, pasó el reconocimiento médico y dejó una estampa para el recurdo. Mientras abandonaba el centro médico, esquivaba las preguntas de los periodistas con una sonrisa de oreja a oreja, respondiendo con monosílabos y dejando una frase para el recuerdo: «Vamos a por los tres puntos». Desde luego, en el campo lo hará mejor que fuera de él, porque complicado es que lo haga peor.

«Cuando el club me habló de la posibilidad de este jugador, dije lo que conozco de él. Es polivalente, puede jugar tanto en la derecha como en la izquierda. Tiene velocidad, puede recibir al pie o al espacio, y esa velocidad permite estirar al equipo y ganar la espalda del rival. Valoro la incorporación como algo positivo y un buen trabajo del club para encontrar perfiles que aumenten la competitividad», dijo al respecto del fichaje de Ramazani su nuevo entrenador, Carlos Corberán, que además confirmó que ya cuenta con él: «Ahora depende de aspectos burocráticos, que no están en nuestras manos. Si llega a tiempo, estaría con el equipo».

El belga, en teoría, llega para suplir la baja de Fran Pérez y mejorar el fondo de armario del Valencia. No se le espera en un once titularísimo de gala blanquinegro, si no más bien para que sea un agitador de segundas partes, que sea capaz de dar un buen relevo a jugadores como Diego López o Luis Rioja, ya que como dice el técnico, es capaz de jugar en ambas bandas. Su nivel en el Leeds, en la Championship inglesa, fue decente, aunque también existe un buen recuerdo de su etapa en el Almería, donde curiosamente formaba una dupla letal con Umar Sadiq, el otro gran deseo del Valencia en este cierre de mercado.

«Comenté que hacía falta, numéricamente hablando, reforzar las posiciones del equipo a nivel ofensivo. El club trabaja por cerrar la incorporación de Ramazani y todavía hay una posición que tenemos que mejorar en ataque. Si me dices si es en concreto el delantero centro, sí, es la posición que queremos mejorar. A día de hoy tenemos dos jugadores que pueden jugar en esa posición —Hugo Duuro y Dani Raba—, pero también es verdad que Arnaut Danyuma tanto puede alternar el ser delantero como el jugar en banda izquierda, y eso hace que, a nivel numérico, que sea la posición de delantero central la que queremos mejorar. No tiene sentido hablar de jugadores que no están con nosotros —refiriéndose a Sadiq— y cuando esté aquel jugador, lo valoraremos. Entiendo también que será conocido por vosotros que en los mercados se negocia, se contacta, se habla, y no solo con un jugador, sino con distintas posibilidades. Cuando se concrete algo se hablará de ese jugador, pero sí es real que trabajamos en la incorporación de un delantero centro», dijo Corberán al respecto.

Con o sin Ramazani en la plantilla, el Valencia afronta este viernes un importante partido ante uno de los equipos de moda de la Liga, el Getafe de José Bordalás. «El rival viene en forma, que ha conseguido ganar los dos partidos como visitante en campos complicados. Eso sucede porque hay un buen entrenador, un buen staff y buenos jugadores. Los cambios no los veo tan importantes cuando tienes buenos jugadores y un buen cuerpo técnico. Eso nos habla de la exigencia que tendrá el partido. Jugar contra un rival en forma solo puede aumentar nuestra autoexigencia. Tenemos claro que es un equipo competitivo, pero nos centramos en lo que nosotros somos capaces de hacer. Veo al equipo con muchas ganas de competir», señaló el técnico valencianista en la rueda de prensa previa.

No estará José Luis Gayà, sancionado tras ver la cartulina roja directa ante Osasuna, por lo que será una gran oportunidad para que se reivindique Jesús Vázquez. «Tener una plantilla competitiva para mí es tener más de un jugador en cada posición, de manera que cuando uno no puede jugar por sanción, lesión o rendimiento, haya una alternativa que asegure el nivel. Será el turno de Jesús y tenemos absoluta confianza en que hará un buen partido», comentó Corberán.

Más allá de la baja de Gayà, y las conocidas por lesión de Thierry Rendall y Alberto Marí —que negocia su cesión al Mirandés— existen las dudas de André Almeida y Filip Ugrinic. «El equipo lo he visto con muchas ganas de que llegue el partido. Para nosotros no hay mayor satisfacción que dar una alegría a nuestra afición. Estamos mentalizados para darlo todo y que el resultado sea consecuencia de lo que hagamos en el campo. En cuanto a las bajas, Almeida se dobló el tobillo y Ugrinic sufrió un golpe hace dos entrenamientos. Será difícil que estén», confesó el entrenador.

Finalmente, se barrunta la posibilidad de que Baptiste Santamaría disfrute de su primera titularidad como valencianista, reemplazando a Pepelu en el centro del campo, mientras que Mouctar Diakhaby podría quitarle el sitio de central zurdo a José Manuel Copete. Arriba, la única duda es si partirá de inicio otra vez Arnaut Danjuma o volverá Hugo Duro al once.