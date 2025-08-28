Corberán: «Si Ramazani llega a tiempo, estaría con el equipo»

Marc Escribano Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 13:24 Comenta Compartir

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la tercera jornada de Liga, que enfrentará al conjunto blanquinegro con el Getafe, este viernes, en Mestalla a partir de las 21:30 horas. La comparecencia del míster estuvo además marcada por el hecho de que era su penúltima aparición frente a los micrófonos antes del cierre del mercado de fichajes, siendo la última la rueda de prensa que dará tras la finalización del partido contra el equipo de José Bordalás.

-Sobre el mensaje de Sergi Canós

-«Respeto cualquier opinión de cualquier jugador que la haga pública, si la ha hecho es porque cree que es así. Nunca he tenido ningún conflicto con ningún jugador de la plantilla, desde el primer día he sido muy honesto con el rol que iban a tener en la plantilla. Cuando se dicen las cosas con honestidad se ayuda a tomar decisiones».

-Llegada de Largie Ramzani

-«Comenté que hacía falta reforzar las posiciones del equipo a nivel ofensivo, y el club trabaja por cerrar la incorporación de Largie Ramazani, y queda la posición de delantero centro. Tenemos dos jugadores que pueden jugar en esa posición, ya que Danjuma también puede jugar en banda izquierda, y por eso es la posición que queremos reforzar. No tiene sentido hablar de jugadores que no están con nosotros. Entiendo que será conocido que los mercados se negocia, y no con un jugador solo, se contactará con las posibilidades que entran a formar parte de las opciones de un club y nada más, cuando se concrete algo, se hablará de ese jugador. Pero estamos trabajando en la incorporación de un delantero centro».

-El dibujo de mañana

-«Nosotros siempre queremos manejar el sistema o la estructura del equipo en relación al rival que enfrentas. Lo importante es la identidad, que el equipo sea solidario y agresivo. Analizamos cada partido previo y que vamos a jugar para tomar la mejor decisión sobre quienes empiezan y el sistema que mejor nos ayuda a conseguir esa intensidad».

-El Getafe, próximo rival

-«Sin ninguna duda es un rival que viene en forma, que ha conseguido en dos campos ganar los dos partidos, eso solo sucede cuando hay un buen entrenador y buenos jugadores. Luego los cambios en los partidos no lo veo tan importante. Eso simplemente nos habla de la exigencia que va a tener el partido de mañana, y jugar contra un rival en forma solo puede aumentar esa autoexigencia. El rival es muy competitivo y nos centramos en lo que somos capaces de hacer. Veo al equipo con muchas ganas».

-La baja de José Luis Gayà, una oportunidad para Jesús Vázquez

-«Tener una plantilla competitiva es tener a más de un jugador disponible y como alternativa que te asegure tener una alternativa de nivel. Mañana será el turno de Jesús y tenemos absoluta confianza de que hará un buen partido».

-El perfil de Largie Ramazani

-«Cuando el club me habla de la posibilidad de este jugador, es un jugador que tiene polivalencia y puede jugar por derecha e izquierda en el ataque, tiene velocidad y puede recibir tanto al pie como al espacio. Puede estirar al equipo y ayudar a ganar la espalda del rival, valoro la incorporación como algo positivo y valoro el trabajo del club».

-Las bajas para este partido

-«El equipo lo he visto con muchas ganas de que llegue mañana el partido, porque no hay más satisfacción que la de darle una alegría a la afición. El equipo está mentalizado para darlo todo y que el resultado sea positivo. En cuanto a las bajas, Thierry sigue en su reincorporación progresiva y positiva, Gayà por la sanción, y Almeida se dobló el tobillo y Ugrinic sufrió un golpe en un entrenamiento, y no se han recuperado. Será difícil que mañana estén con el equipo».

-Baptiste Santamaría en el once titular

-«Contemplo a todos mis jugadores porque tienen nivel para ayudar al equipo tanto empezando el partido como terminándolo. Hacemos el análisis del partido anterior y analizamos el rival que vamos a enfrentar, y cuando haces eso continuamente, sacamos una decisión que creemos que es la que más nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo».

-Victoria antes del parón de selecciones

-«Cada partido que afrontamos tiene la máxima importancia. Es el partido en el que estamos centrados y es el que estamos preparando. Queremos que la victoria sea consecuencia de esa entrega y el juego que podamos hacer mañana».

-Sobre Christantus Uche

-«No, no ha sido un inconveniente. Uche jugó los partidos previos con ellos y ha demostrado ser un jugador importantísimo, es un jugador de Primera División al que parece ser que lo han querido clubes de Premier League, y eso habla de su nivel, y eso solo tiene que subir nuestra motivación para enfrentar esos jugadores».

-Ramazani, ¿listo para jugar?

-«Estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficializar papeles. Si llegara a tiempo, la posibilidad es que estaría con el equipo».

-No ganar, ¿mala dinámica?

-«No me preocupa, me ocupa el partido de mañana, que es el que tenemos delante y hemos trabajado, con nuestra máxima ilusión».

-Salida de Stole Dimitrievski

-«La situación en la portería es de absoluta normalidad, tengo a los tres porteros disponibles para mañana. Para que cualquier equipo sea competitivo tiene que tener como mínimo dos porteros de nivel titular para ese equipo, y es algo que nosotros tenemos. El nivel de trabajo de nuestros porteros en el día a día es absolutamente fantástico».

-Los refuerzos suben el nivel competitivo

-«El trabajo de los egos como dices dependen de los egos de los futbolistas. Lo que es importante para mí como entrenador es trabajar con el lado emocional de los futbolistas. Que estén en la dirección correcta para sacar su mejor rendimiento, que tengan ganas de hacer bien las cosas, algo importante para construir una buena dinámica de equipo».

-Preparar un partido con la duda de las inscripciones del Getafe

-«Sencillo, preparándonos a nosotros mismos. Lo que depende es nuestro nivel, así que nos preparamos de la mejor forma para dar nuestra mejor versión independientemente de quién este enfrente, en el once titular o en el banquillo».

-Jugar el Barça-Valencia en el Camp Nou

-«Cuando a uno le ocupa tanto una cosa, no piensa en otra. Mi cabeza es así de simple. Teniendo el partido mañana, no pienso en cosas que no dependen de mí, y hay aspectos que dependen de la Liga, y es algo que ya vendrá después del parón, y responderé entonces. No gasto un ápice de energía».

-Cierre del mercado con la Liga empezada

-«Supongo que será difícil cambiarlo, se ha intentado y no se puede, lo ideal sería que todos los equipos empezáramos con la plantilla cerrada. Una cosa es lo ideal y otra lo posible».

-El '7' de Arnaut Danjuma

-«Yo el tema de los dorsales es algo que no me centro, porque lo veo absolutamente menos que secundario, no me interesa, cada uno elige un número. Lo que sí me interesa es la pasión que tienen cuando se ponen la camiseta, el número que llevan detrás no. Los temas de dorsales son algo que dejo entre club y jugadores, me informan, y le doy la importancia al rendimiento y al compromiso».