Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un fallecido en una explosión en la pirotecnia Ferrández en Redován
Largie Ramazani entra al IMED
Largie Ramazani entra al IMED LP

Ramazani: «¿Que si he hablado con Corberán? Nada»

El extremo belga llega al IMED para realizar las pruebas médicas previas a su fichaje por el Valencia

Pablo Lara

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:26

Largie Ramazani llega en silencio a realizar las pruebas médicas con el Valencia. El extremo aterrizó en la noche del miércoles en el aeropuerto de Elche pasada la medianoche. Llegó con capucha y gafas de sol, afirmó que «sí he hablado con Corberán» y que había vivido «bien» estos días de negociación entre clubes. Pero en la mañana del jueves se ha contradicho. A las 10:10 de la mañana ha entrado en el Hospital IMED para realizar las pruebas médicas y físicas previas a confirmar su fichaje por el Valencia sin apenas hacer declaraciones.

Ante la expectación de los medios de comunicación y aficionados allí presentes, Ramazani ha entrado con una sonrisa. A la pregunta de si había hablado con Carlos Corberán, ha contestado «nada». Cuestionado sobre si tiene opciones de jugar mañana contra el Getafe, ha respondido con un cortante «no sé». Además, al ser preguntado sobre si está contento, ha respondido que «sí». Nada más.

Se espera que el fichaje se confirme a lo largo del jueves, e incluso podría estar disponible para jugar este mismo viernes contra el Getafe. Llega en forma tras realizar la pretemporada con el Leeds United, club que posee la propiedad del jugador. Ahora quiere demostrar a Carlos Corberán y al valencianismo que está a la altura de esta oportunidad. Un reto que supone su regreso al fútbol español tras militar cinco temporadas en el Almería, club con el que se asentó en la élite profesional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  3. 3 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  4. 4 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9

    Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia
  10. 10 El milagro de un exvalencianista en la Champions League: «Estamos viviendo un sueño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ramazani: «¿Que si he hablado con Corberán? Nada»