Ramazani: «¿Que si he hablado con Corberán? Nada»

Largie Ramazani llega en silencio a realizar las pruebas médicas con el Valencia. El extremo aterrizó en la noche del miércoles en el aeropuerto de Elche pasada la medianoche. Llegó con capucha y gafas de sol, afirmó que «sí he hablado con Corberán» y que había vivido «bien» estos días de negociación entre clubes. Pero en la mañana del jueves se ha contradicho. A las 10:10 de la mañana ha entrado en el Hospital IMED para realizar las pruebas médicas y físicas previas a confirmar su fichaje por el Valencia sin apenas hacer declaraciones.

Ante la expectación de los medios de comunicación y aficionados allí presentes, Ramazani ha entrado con una sonrisa. A la pregunta de si había hablado con Carlos Corberán, ha contestado «nada». Cuestionado sobre si tiene opciones de jugar mañana contra el Getafe, ha respondido con un cortante «no sé». Además, al ser preguntado sobre si está contento, ha respondido que «sí». Nada más.

Se espera que el fichaje se confirme a lo largo del jueves, e incluso podría estar disponible para jugar este mismo viernes contra el Getafe. Llega en forma tras realizar la pretemporada con el Leeds United, club que posee la propiedad del jugador. Ahora quiere demostrar a Carlos Corberán y al valencianismo que está a la altura de esta oportunidad. Un reto que supone su regreso al fútbol español tras militar cinco temporadas en el Almería, club con el que se asentó en la élite profesional.