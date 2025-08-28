Así es Ramazani, el habilidoso extremo que busca su mejor nivel en el Valencia CF El belga llega cedido sin opción de compra procedente del Leeds United

Largie Ramazani ya está en Valencia y es el séptimo fichaje del club en este mercado de verano. El belga llega cedido desde el Leeds United sin opción de compra para reforzar la posición de extremo de la plantilla, una necesidad que había manifestado Carlos Corberán.

El jugador de Berchem-Sainte-Agathe, de 24 años, se formó como jugador en el Anderlecht, hasta que firmó por el juvenil del Charlton Athletic. En Inglaterra, el Manchester United si fijó en él y lo firmó para su equipo sub 18 y más tarde sub23.

Su desembarco en España se produjo en la temporada 2020-21, donde comenzó a destacar con el Almería jugando 29 partidos y anotando 5 goles. Su rendimiento en el cuadro andaluz fue creciendo y el curso siguiente disputó 33 partidos y marcó 9 goles. Fue aquel año cuando formó una dupla espectacular con Umar Sadiq, que llevó al Almería al ascenso finalizando líder el campeonato.

En su paso por Primera División, perdió a su compañero en ataque (Sadiq se marchó a la Real Sociedad), consiguiendo 3 goles y 1 asistencia en 34 partidos y finalizando el año con su presencia en la Eurocopa sub 21 con Bélgica. Y en la 2023-24 sumó 31 encuentros con 4 goles y 5 asistencias, pero en una campaña amarga que finalizó con el descenso. Además, acabó con una sanción de 5 partidos por insultos al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias en un Almería-Villarreal.

Su nivel provocó que el Leeds United pagara 7,5 millones de euros por él el pasado verano para buscar el regresova a la Premier League. Pese a que comenzó como titular, fue perdiendo protagonismo y terminó como suplente pero con 7 goles. Hasta el punto de que su técnico, Daniel Farke, ya no contaba con él en su vuelta a la máxima competición inglesa. De hecho, no fue convocado la última jornada y la llegada de Noah Okafor le ha cerrado las puertas por completo.

Ramazani llega para reforzar las bandas de Corberán y aportar velocidad, desborde y gol al frente de ataque. Con la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano, únicamente contaba con Diego López y Rioja como extremos, más la posibilidad de Danjuma en ciertos momentos y los canteranos Otorbi y Pablo López. La posición preferida del belga es partiendo desde la izquierda, donde aportará el desequilibrio que le falta a la plantilla.

