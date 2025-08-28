Bordalás despeja balones: «Me quiero centrar en el Valencia»

José Bordalás regresa este viernes a Mestalla. El entrenador de moda del fútbol español llega con su equipo colíder tras dos victorias a domicilio ... en Vigo y Sevilla. Pero el éxito deportivo no oculta la situación de incertidumbre que vive el Getafe. Ángel Torres, presidente del club azulón, está siendo foco de todos los medios de comunicación por sus críticas al modelo de LaLiga, su interés en desprenderse de Uche para cuadrar el Fair Play Financiero y sus contrariedades con Bordalás.

Y es que, el que fuera técnico del Valencia, está cansado de tener cada verano conflicto para planificar la temporada. Tras ganar este lunes en el Sánchez-Pizjuan, habló sobre la salida de Christantus Uche: «Yo estoy en contra de que se vaya, es un jugador importantísimo y esto cada día se hace más difícil. Cada temporada no podemos empezar de cero, sin saber la plantilla con la que vas a contar. Si se va Uche tenemos un problema muy grave».

En la rueda de prensa previa a su visita a Mestalla, el entrenador ha querido esquivar todas las preguntas relacionadas con las inscripciones para centrarse en el partido: «No voy a hablar sobre salidas, me voy a centrar en el partido contra el Valencia. Si Uche se quedase es una buena noticia para todos. Por respeto a ellos no me voy a pronunciar, están trabajando bien. Uche está convocado para el partido de mañana».

En una rueda de prensa en la que le han hecho preguntas de todo tipo, Bordalás apenas se ha pronunciado sobre el Valencia. El entrenador conoce al club muy bien, ya que dirigió el banquillo valencianista durante el curso 2020-21, alcanzando la final de Copa del Rey. Esto ha dicho acerca del cuadro local: «Mestalla siempre es dificil, es un rival complicado, un equipo con mucha energía«. Bordalás genera mucha simpatía en Mestalla. Tanto es así, que una leyenda valencianista como Cañizares le considera «el puto amo».

Sobre la dificultad para inscribir jugadores, ha sido breve en sus respuestas: «Todavía faltan unas horas y hay esperanzas de que se solucione. Si al final no, habrá que solventarlo con interés, es un partido interesante. No es la situación ideal para un entrenador. En principio tenemos los mismos jugadores que en la jornada anterior». Todo apunta a que el Getafe llegará a Valencia con seis jugadores del primer equipo sin inscribir y sin apenas alternativas en el banquillo.

Además de Uche, los dos grandes nombres propios en este inicio de liga están siendo Luis Milla y Adrián Liso. El primero suma una dilatada trayectoria en el fútbol español y en Getafe sigue dando un rendimiento sensacional. En Sevilla regaló un recital de fútbol a su equipo y fue clave en la victoria. Adrían Liso, por su parte, es uno de los pocos fichajes que ha hecho el 'Geta' este mercado. Llega cedido del Real Zaragoza, de Segunda División, donde apenas era titular. Pero, en su reconversión de extremo a delantero centro, en dos partidos como azulón suma ya tres goles. Es el pichichi de LaLiga ahora mismo.

Bordalás ha hablado sobre ellos y su importancia en Mestalla: «Luis Milla se ha recuperado bien a pesar de las molestias del partido contra el Sevilla, disfruto preparar este tipo de partidos y están todos los jugadores bien. Liso es muy joven y tiene un margen de mejora muy grande y esta siendo muy importante para nosotros en este inicio«.

Valencia y Getafe se verán las caras en uno de los clásicos del fútbol español de la última década. Las rivalidades recientes no se olvidan. Ambos irán a cara de perro en un partido de necesidad para el Valencia Club de Fútbol.