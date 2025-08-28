«Uche quédate», las incógnitas del Getafe antes de visitar Mestalla El colíder de Primera llega a Valencia con seis jugadores sin inscribir e inmerso en un tira y afloja para decidir el futuro de su estrella

El verano está siendo duro en Getafe. Las dificultades para cuadrar el Fair Play Financiero han ahogado al club y a su presidente, Ángel Torres. Él mismo reconoció ante el micrófono de DAZN en la previa del Sevilla-Getafe disputado este lunes que Christantus Uche volaría el día siguiente a Wolverhampton para firmar por los Wolves, equipo de la Premier League. Así lo anunció: «A partir de mañana cuando -Uche- pase reconocimiento médico y se firme la operación, pues veremos a ver cómo van los números. Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio».

Pero José Bordalás, tras acabar ese mismo partido, no dio la operación por cerrada: «Yo estoy en contra de que se vaya, es un jugador importantísimo y esto cada día se hace más difícil. Cada temporada no podemos empezar de cero, sin saber la plantilla con la que vas a contar. Si se va Uche tenemos un problema muy grave». La polémica estaba servida.

En las últimas horas se han sucedido las reuniones entre el representante del jugador y el presidente del club. El miércoles la reunión en el Coliseum rozó el surrealismo. Ángel Torres salió primero y afirmó que no había hablado con el representante. Pero a los pocos minutos salió el propio agente de Uche, que no tenía claro el futuro de su representado: «Quiere irse, quiere quedarse… Uche quiere jugar en el verde… Si Ángel Torres dice que no habló conmigo, sería uno que se parecía a mí». Mientras tanto, Ángel Torres se apoyaba en el coche mientras contemplaba la escena con una sonrisa.

El estadio del Getafe se ha llenado de pintadas de aficionados que rezan frases como «la Premier es solo dinero» y «Uche quédate». La situación es extraña y está inconclusa. Mientras tanto, un Getafe colider llega mañana al camp de Mestalla para realizar su tercera visita de la temporada. Ya ganó en Balaídos y el Sánchez-Pizjuan, dos estadios de envergadura. Todo esto con seis jugadores de la primera plantilla sin inscribir. Entre ellos están Juanmi y Neyou. Pero LaLiga rechaza el aval presidencial que propone Ángel Torres como solución. Por ello, la situación solo se puede arreglar con la venta de un jugador. Si no es Uche, Borja Mayoral podría ser el vendido. Pero es el único 'nueve' puro del Getafe, un jugador de enorme nivel. Además, la venta de Uche dejaría cerca de 20 millones en las arcas del club madrileño, mientras que se estima que Mayoral podría salir por cerca de 5 millones de euros.

La situación es tan desesperada que en Sevilla José Bordalás solo realizó un cambio. Sin las inscripciones resueltas, en Mestalla se verá una estampa similar. La salida de Uche puede solventar el ahogo económico del club azulón. Pese a la venta de Alderete a la Premier League por casi 12 millones de euros y la nula inversión en fichajes, las cuentas no le salen al Getafe. Entre todos los conflictos institucionales y económicos, al club le salva su rendimiento sobre el tapete. El Valencia quiere ser el primer verdugo del cuadro azulón este curso. Los hombres de José Bordalás no se lo van a poner fácil.

