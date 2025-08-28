Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ramazani, sonriente, a su llegada al aeropuerto de Elche. IZANDHH

Ramazani aterriza en Elche para firmar por el Valencia

El nuevo fichaje para Corberán ha aterrizado esta madrugada en la ciudad alicantina para poner rumbo a la capital del Turia y oficializar su traspaso

Pablo Lara

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:41

Ramazani ya está en Elche. El nuevo fichaje valencianista ha aterrizado en el aeropuerto de Alicante pasada la una de la madrugada. No ha habido ... cambio de destino, el extremo de 24 años no jugará a las órdenes de los de Eder Sarabia, sino que lo hará en Mestalla, pese a no aterrizar en el aeropuerto de Manises. Tras su extraña llegada a la comunidad, tanto por las horas como por la ciudad elegida, el nuevo refuerzo del ataque del Valencia se dirige en cohesionadas hacia la capital del Turia, donde a lo largo del día se oficializará su incorporación al conjunto de Corberán.

