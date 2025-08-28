Ramazani aterriza en Elche para firmar por el Valencia

Ramazani ya está en Elche. El nuevo fichaje valencianista ha aterrizado en el aeropuerto de Alicante pasada la una de la madrugada. No ha habido ... cambio de destino, el extremo de 24 años no jugará a las órdenes de los de Eder Sarabia, sino que lo hará en Mestalla, pese a no aterrizar en el aeropuerto de Manises. Tras su extraña llegada a la comunidad, tanto por las horas como por la ciudad elegida, el nuevo refuerzo del ataque del Valencia se dirige en cohesionadas hacia la capital del Turia, donde a lo largo del día se oficializará su incorporación al conjunto de Corberán.

El belga llegó con un aspecto llamativo: capucha y gafas de sol. A las preguntas sobre su llegada al Valencia respondió con timidez y pocas palabras, aunque confirmó que “sí he hablado con Corberán” y que ha vivido “bien” estos días de negociación entre clubes.

El exfutbolista del Almería, cedido por el Leeds, pasará reconocimiento médico en el hospital IMED antes de firmar su contrato y ser anunciado oficialmente como el séptimo fichaje valencianista de la temporada, tras Raba, Copete, Agirrezabala, Ugrinic, Santamaría y Danjuma. Si supera satisfactoriamente las pruebas médicas y de esfuerzo, se incorporará de inmediato a los entrenamientos de Corberán, a la espera de ser inscrito para poder debutar como blanquinegro. El objetivo del técnico era contar con los dos refuerzos solicitados antes de la tercera jornada de Liga, ante el Getafe este viernes. Así, Ramazani podría ser convocado siempre y cuando esté inscrito y Corberán decida incluirlo, pese a que apenas conoce todavía a la plantilla.

Largie Ramazani ya tuvo experiencia en LaLiga con el Almería, donde fue pieza importante, anotando 22 goles en 128 partidos. La pasada temporada jugó en el Leeds, con quien ascendió a la Premier League, aunque su protagonismo fue disminuyendo con el paso de los meses. Con la intención clara de jugar en Mestalla, el joven atacante alcanzó un acuerdo con el Valencia, pendiente de que ambos clubes cerraran los términos de la operación, que tuvo varias idas y venidas. Finalmente, se acordó una cesión simple, sin opción de compra, por lo que el futbolista regresará a Inglaterra al final de la temporada. El Leeds, que quería asegurarse de que Ramazani tuviera un papel relevante con Corberán, pretendía reservarse la posibilidad de recuperarlo si no disputaba al menos la mitad de los partidos, una cláusula que el Valencia no aceptó.