Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia

Pablo Lara Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:42 Comenta Compartir

Sadiq empieza a no ver claro su fichaje por el Valencia. La temporada ya ha comenzado y el delantero nigeriano todavía no tiene definido su futuro. Su deseo sí está claro: llegar a Mestalla, pero con el paso de los días y a tan solo cuatro días para el cierre del mercado, la idea de volver a vestir la camiseta blanquinegra va desapareciendo de la cabeza del atacante.

El futbolista de la Real Sociedad es el principal objetivo de Corberán para reforzar la delantera valencianista, pero el club sigue sin moverse y no hay novedades sobre su incorporación. Mientras, en las oficinas de Mestalla se centran en cerrar la operación de Ramazani, extremo del Leeds con quien ya hay acuerdo personal, pero aún falta acordar los términos de la cesión con los ingleses, Sadiq se cansa de esperar un esfuerzo por su fichaje. El nueve, referente que funcionó a la perfección durante media temporada con Corberán, sabe que debe decidir cuanto antes, según informa Radio Marca. Si el Valencia no da su brazo a torcer, el nigeriano tendrá que buscar otro equipo que acepte sus condiciones desde Anoeta o quedarse a las órdenes de Sergio Francisco y buscar una salida en el mercado invernal, alternativa que no se descarta desde el club vasco.

Por parte de la Real Sociedad, no hay prisa por cerrar su salida, aunque sí le vendría bien para liberar plazas de inscripción, ya que solo dispone de una de las 25 que permite LaLiga. Entre estas, tanto Javi López, que suena para llegar al Oviedo, como el propio Sadiq, no tienen asignado un dorsal, aunque sí cuentan como jugadores de la primera plantilla. Mientras intentan dar salida a ambos futbolistas, los donostiarras están muy interesados en incorporar a Carlos Soler y Yangel Herrera, fichajes que no podrían llevar a cabo si no se libera al menos a uno de los dos mencionados.

Todo depende del Valencia

El balón está sobre el tejado del Valencia. La Real Sociedad parece firme en mantener sus pretensiones de dos millones de euros por la cesión, mientras que desde Mestalla tampoco quieren elevar su oferta de 500.000 euros. Con el jugador esperando su llegada y Corberán ansioso por recibir a su gran nueve, el Valencia sigue sin dar el paso. Si no llega la luz verde desde Singapur para subir la puja por el nigeriano, el club también cuenta con otras opciones de delanteros en su agenda que podrían intentar concretar en la recta final del mercado de fichajes.