Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acrobacia de Ramazani cuando metió un gol al Real Madrid con la camiseta del Almería. AFP

Sadiq y Ramazani, los desafíos de Gourlay

El delantero no fue a Anoeta a ver el partido de la Real contra el Espanyol mientras el extremo aguarda en Leeds para volar a Valencia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:28

Cuando llegó ya estaba firmado Raba y faltaba el último empujón por Agirrezabala, y luego han ido cayendo ventas, renovaciones y fichajes con mayor o ... menos impacto según gustos (Copete, Santamaría, Ugrinic y Danjuma). Justo a una semana de que se cierre el mercado y con tres partidos disputados cuando se produzca este hecho –en la medianoche de este lunes que viene–, la valoración que debe recibir Ron Gourlay por su trabajo todavía deja algunas dudas de cierto calibre. Al escocés no le ayuda desde luego que el Valencia sólo haya sumado un punto en estas dos primeras jornadas y le supondría todavía más un golpe muy difícil de digerir que se patinara este viernes en Mestalla contra el Getafe. Tiene eso sí el máximo responsable de fútbol del Valencia abiertos dos frentes de cierto calado. Uno de ellos fundamental: el del delantero. Con Danjuma haciendo de 9 en Pamplona mientras Hugo Duro se comía las uñas en el banquillo, una de las cuestiones quedaron en evidencia sobre el césped es que Corberán sigue necesitando ese gol que metió Sadiq cada tres partidos la temporada pasada (hizo 5 en 16 partidos de Liga). El nigeriano aguarda a su manera acontecimientos en San Sebastián mientras se resuelve su salida en un sentido o en otro. Que quiere venir al Valencia lo ha dejado bastante claro ya, y hasta su actitud está provocando todo tipo de comentarios en el entorno realista. Al delantero, que acaba de ser padre y que no tiene dorsal todavía como blanquiazul, no se le vio en Anoeta en el partido de la Real contra el Espanyol, en una clara muestra de disconformidad por lo que está ocurriendo. Por supuesto, se perdió también el acto que hubo después en el vestuario con motivo del homenaje que la plantilla le hizo a Beñat Turrientes para conmemorar su partido 100 en la Real Sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  8. 8 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sadiq y Ramazani, los desafíos de Gourlay

Sadiq y Ramazani, los desafíos de Gourlay