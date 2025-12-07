Corberán deja en el banquillo a un fijo en el once El entrenador del Valencia alinea en el ataque a Hugo Duro y a Danjuma

Lourdes Martí Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:38

En Mestalla no se puede fallar. Una victoria contra el Sevilla en la tarde del domingo (16:15 horas) permitiría a la parroquia valencianista respirar tranquilo después de la dubitativa imagen del conjunto blanquinegro en la victoria ante el Cartagena de 1 RFEF en Copa.

Carlos Corberán espera un partido complicado. «Un partido muy exigente, contra un rival que tiene bajas en la parte de atrás pero con un fondo de armario muy amplio. Es un rival muy físico de por sí y por el estilo que Matías, el entrenador, propone. Un partido parecido al del Rayo por los comportamientos parecidos del rival, que fomenta mucho duelo, porque marcan y persiguen y tratan de anular individualmente al contrincante. La exigencia que va a tener el partido va con la ilusión de dar continuidad a la mejoría que el equipo viene mostrando», dijo el entrenador del Valencia en la previa del partido.

Para sumar los tres puntos, el técnico de Cheste deja en el banquillo a un fijo en el once, Diego López, a quien sacrifica para dejar todo el carril Luis Rioja en un partido en el que vuelve al once en ataque Danjuma después de descansar en Vallecas. Agirrezabala, Thierry, Copete, Tàrrega, Gayà, Pepelu, Guerra, Almeida y Hugo Duro son el resto de futbolistas que saldrán de inicio.

Por su parte, el Sevilla saldrá con Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Sow, Mendy; Peque y Akor.

El engordamiento de la masa salarial de la plantilla rojiblanca tras sus últimas clasificaciones ha dejado al conjunto hispalense en una delicada situación de Fair Play Financiero, con problemas para inscribir jugadores durante el verano y teniendo que vender a sus estrellas año tras año. ¿Suena similar a lo del Valencia, verdad? Pese a todos esos condicionantes, un Valencia-Sevilla es un partido candente, con histórica rivalidad, y que siempre se va a querer ganar.