Corberán, sobre el Sevilla: «No modificamos nuestro nivel de ambición porque el rival venga con más o menos bajas»

Marc Escribano Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputa esta jornada ante el Sevilla, este domingo a partir de las 16:15 horas en Mestalla. Tras superar de forma agónica la eliminatoria de Copa del Rey contra el Cartagena, el conjunto blanquinegro afronta ahora el regreso a la Liga con la intención de sumar tres importantes puntos como local.

Cansancio acumulado tras la Copa del Rey

«Nos ocupa cuidar cada detalle porque estamos en una semana muy exigente porque vamos a jugar tres partidos con menos de 72 horas entre partidos, que es lo mínimo que te garantiza la recuperación. La exigencia es máxima. El partido de mañana es a las 16:15 y eso nos condiciona. Nos concentraremos en el hotel para estar juntos y tener descanso. El tema del Maratón que mañana va a vivir Valencia como evento deportivo, precisaba de cierto análisis porque es muy importante que nos respete todo el mundo, pero esas 46.000 personas que van a Mestalla son la esencia del fútbol y hay que respetarlas. Que no echemos de menos a nadie. Como nos concentramos ya de normal la noche de antes, la rutina va a ser la normal. El desplazamiento será a la hora que diga la gente del club».

Rotaciones fallidas en Cartagena

«El análisis lo hice tras el Cartagena, y los jugadores que jugaron ese partido hoy están en mejores condiciones de ayudar al equipo. Los partidos sufridos, broncos y coperos también ayudar a crecer y a hacer más equipo. Vi a todos implicados y disfrutando de la clasificación que era el objetivo del equipo».

El rival, el Sevilla

«Un partido muy exigente, contra un rival que tiene bajas en la parte de atrás pero con un fondo de armario muy amplio. Es un rival muy físico de por sí y por el estilo que Matías, el entrenador, propone. Un partido parecido al del Rayo por los comportamientos parecidos del rival, que fomenta mucho duelo, porque marcan y persiguen y tratan de anular individualmente al contrincante. La exigencia que va a tener el partido va con la ilusión de dar continuidad a la mejoría que el equipo viene mostrando».

Sobre Largie Ramazani y Lucas Beltrán

«Evalúo a los jugadores por el rendimiento, entiendo que a los delanteros se les mira mucho por los goles que meten. Pero para mí el compromiso que Lucas está mostrando con el equipo es enorme y el otro día se vio, en la prórroga hubo balones y acciones de esfuerzo que me dejan muy satisfecho. Antes de cambiarlo él hizo un repliegue cuando ya no podía más, eso hace equipo. Los delanteros tienen sus momentos y el otro día tuvo su primer gol, y aporta cosas importantes al equipo. Ramazani venía de lesión y tiene condiciones muy interesantes para nosotros, y el cambio al descanso fue por el protocolo médico de no jugar más minutos».

Partido trampa

«Es un partido enormemente exigente y las dinámicas y las lesiones los convierten en más peligrosos. Eso va a ser así con cada rival que enfrentemos. Lo importante somos nosotros, que no modificamos nuestro nivel de ambición porque el rival venga con más o menos bajas. La ambición depende de la ilusión propia que tenemos de vivir cada partido en Mestalla y de darle a nuestra afición lo que queremos».

Arnaut Danjuma y su bajón de rendimiento

«Es un jugador que tiene un nivel de esfuerzo y compromiso muy alto, y estamos muy contentos de que así sea y siga siendo. No creo que haya nada más que añadir. La perfección no existe, y todos pasan por momentos donde las cosas no salen, brillamos más o brillamos menos, y eso es el fútbol. Yo siempre valoro el compromiso y la actitud, y la de Danjuma es impecable».

Temperatura a la hora del partido

«Siempre soy consciente de que cuando juegas partidos seguidos del descanso que puede haber. Por suerte hemos recuperado tres jugadores como Ramazani, Ugrinic y Foulquier que venían lesionados, solo nos queda Diakhaby, y eso aumenta las posibilidades de jugadores que pueden participar en el equipo. Tener más opciones es positivo. Viviendo y jugando en Valencia y ellos son de Sevilla, va a ser más o menos parecido en cuanto a temperatura».