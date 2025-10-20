Comert debuta esta temporada por la lesión de Copete El central del Valencia sustituye al de Écija en el minuto 80 de partido contra el Alavés

Lourdes Martí Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 22:51

Se quedó esta temporada después de estar cedido en el Valladolid pero no ha sido hasta la jornada 9 de LaLiga cuando Eray Comert ha vuelto a vestirse la elástica del Valencia esta temporada.

El suizo ha entrado en el terreno de juego por Copete quien se ha lesionado, presumiblemente muscularmente, en el minuto 80 de partido contra el Alavés. Formará así pareja de centrales Comert junto a Tárrega en un partido muy gris, demasiado, de los blanquinegros, en la noche del lunes de rojo granate, en Mendizorroza.

Con cero a cero en el marcador, la mejor noticia, Carlos Corberán ha realizado un triple cambio. Beltrán y Santamaría han entrado al terreno de juego por Hugo Duro y Javi Guerra. Lo cierto es que ninguno de ellos han tenido el día.

El Valencia jugará el próximo sábado contra el Villarreal en Mestalla en un choque en el que se realizará un homenaje a Rodri Hernández, el balón de oro de 2024. Posteriormente, antes de viajar a Madrid a jugar el sábado 1 de noviembre contra el Real Madrid, los blanquinegros se estrenarán en Copa del Rey contra el Maracena. En la jornada 12 de LaLiga, el valencia recibirá al Betis el domingo 9 de noviembre (18:30 horas).