En directo, Deportivo Alavés - Valencia CF

LaLiga EA Sports Jornada 9 L20/10 · Árbitro: Iosu Galech Apezteguía
Alavés
21:00h.
0
-
0
Valencia
Min. 14
ALA
VAL
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 21:09
21:15
Buena llegada del Valencia por el costado izquierdo, pero Antonio Sivera bloca el centro de José Gayà e impide el remate.
21:13
El intento de Luis Rioja se marcha a las nubes.
21:12
Diego López recibe una falta clara de Antonio Blanco en la frontal. Oportunidad de peligro para el Valencia.
21:10
Alavés y Valencia intercambian posesiones sin éxito, con mucho duelo aéreo y poca precisión en los pases.
21:05
Intento lejano de Pablo Ibáñez con la zurda que se va por un lateral de la portería del Valencia.
21:03
Ocasión clarísima para el Valencia. Javi Guerra la puso al segundo palo y el remate de Arnaut Danjuma se ha paseado por la línea de gol sin meterse en la portería.
21:02
Los 15 segundos iniciales del partido han sido de parón por parte de los jugadores como se ha visto en toda la jornada como protesta por llevar un partido de la Liga a Miami.
21:00
Rueda el balón en Mendizorroza.
20:57
El partido está a punto de empezar.
20:50
Preparados para el #AlavésValencia 🔋#ADNVCF | @AmixOfficial_pic.twitter.com/Ca93BIoPuO— Valencia CF (@valenciacf) October 20, 2025
20:40
«Hemos tratado de aprovechar cada día que hemos tenido para priorizar las cosas que tenemos que mejorar de cara a sacar mejores resultados. Quiero ver un equipo competitivo que sepa a lo que jugar hoy, queremos un equipo capaz de jugar bien pero que tenga esa intensidad necesaria para conseguir lo que queremos, que es ganar. Es un rival completo que tiene identidad defensiva y mucho espíritu, pero estamos centrados en nosotros mismos, y que le metamos al partido la intensidad necesaria», ha dicho el técnico en la previa.
20:18
Vestuario preparado ✅#AlavésValencia#ADNVCFpic.twitter.com/BD9lVsf56J— Valencia CF (@valenciacf) October 20, 2025
20:06
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @valenciacf— Deportivo Alavés (@Alaves) October 20, 2025
GARAIPENAREN BILA!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésValencia | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/VOYkU9ZFST
20:06
⚽ XI INICIAL 🆚 @Alaves#AlavésValencia#ADNVCFpic.twitter.com/EX4zVnyA7J— Valencia CF (@valenciacf) October 20, 2025
20:05
Ya conocemos los onces iniciales de ambos equipos.
20:05
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Deportivo Alavés - Valencia CF, partido que cierra la novena jornada de Liga en Mendizorroza, a partir de las 21 horas.
Eduardo Coudet
3-5-2
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Jon Pacheco
defensa
Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Antonio Blanco
centrocampista
Abde Rebbach
centrocampista
Youssef Enríquez
centrocampista
Toni Martínez
Delantero
Lucas Boyé
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Diego López
Delantero
Hugo Duro
Delantero
51,9%
ALA
48,1%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|2
|
