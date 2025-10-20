Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se deshincha este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos

LaLiga EA Sports Jornada 9 L20/10 · Árbitro: Iosu Galech Apezteguía

Escudo Deportivo Alavés

Alavés

21:00h.

0

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

Min. 14

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Hugo Duro, con el Valencia. AFP
Directo

En directo, Deportivo Alavés - Valencia CF

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Mendizorroza

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:09

21:15

Minuto 14' | ALA 0-0 VCF

Buena llegada del Valencia por el costado izquierdo, pero Antonio Sivera bloca el centro de José Gayà e impide el remate.

21:13

Minuto 10' | ALA 0-0 VCF

El intento de Luis Rioja se marcha a las nubes.

21:12

Minuto 10' | ALA 0-0 VCF

Diego López recibe una falta clara de Antonio Blanco en la frontal. Oportunidad de peligro para el Valencia.

21:10

Minuto 9' | ALA 0-0 VCF

Alavés y Valencia intercambian posesiones sin éxito, con mucho duelo aéreo y poca precisión en los pases.

21:05

Minuto 4' | ALA 0-0 VCF

Intento lejano de Pablo Ibáñez con la zurda que se va por un lateral de la portería del Valencia.

21:03

Minuto 2' | ALA 0-0 VCF

Ocasión clarísima para el Valencia. Javi Guerra la puso al segundo palo y el remate de Arnaut Danjuma se ha paseado por la línea de gol sin meterse en la portería.

21:02

Minuto 1' | ALA 0-0 VCF

Los 15 segundos iniciales del partido han sido de parón por parte de los jugadores como se ha visto en toda la jornada como protesta por llevar un partido de la Liga a Miami.

21:00

Minuto 1' | ALA 0-0 VCF

Rueda el balón en Mendizorroza.

20:57

Saltan los jugadores al césped

El partido está a punto de empezar.

20:50

Últimos ejercicios de calentamiento

20:40

Al habla Carlos Corberán

«Hemos tratado de aprovechar cada día que hemos tenido para priorizar las cosas que tenemos que mejorar de cara a sacar mejores resultados. Quiero ver un equipo competitivo que sepa a lo que jugar hoy, queremos un equipo capaz de jugar bien pero que tenga esa intensidad necesaria para conseguir lo que queremos, que es ganar. Es un rival completo que tiene identidad defensiva y mucho espíritu, pero estamos centrados en nosotros mismos, y que le metamos al partido la intensidad necesaria», ha dicho el técnico en la previa.

20:18

El vestuario visitante del Valencia, listo para la batalla

20:06

Así sale el Deportivo Alavés

20:06

Así sale el Valencia CF

20:05

Alineaciones confirmadas

Ya conocemos los onces iniciales de ambos equipos.

20:05

¡HOLA!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Deportivo Alavés - Valencia CF, partido que cierra la novena jornada de Liga en Mendizorroza, a partir de las 21 horas.

Alineación y estadísticas

Eduardo Coudet

3-5-2

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Jon Pacheco

defensa

Calebe Gonçalves Ferreira da Silva

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Antonio Blanco

centrocampista

Abde Rebbach

centrocampista

Youssef Enríquez

centrocampista

Toni Martínez

Delantero

Lucas Boyé

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Diego López

Delantero

Hugo Duro

Delantero

Estadísticas

51,9%

VAL

ALA

48,1%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 1
2 Faltas cometidas 2

