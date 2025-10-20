En directo, Deportivo Alavés - Valencia CF

20:40

Al habla Carlos Corberán

«Hemos tratado de aprovechar cada día que hemos tenido para priorizar las cosas que tenemos que mejorar de cara a sacar mejores resultados. Quiero ver un equipo competitivo que sepa a lo que jugar hoy, queremos un equipo capaz de jugar bien pero que tenga esa intensidad necesaria para conseguir lo que queremos, que es ganar. Es un rival completo que tiene identidad defensiva y mucho espíritu, pero estamos centrados en nosotros mismos, y que le metamos al partido la intensidad necesaria», ha dicho el técnico en la previa.