Thierry sufre en Mendizorroza
El Alavés encuentra en la banda derecha del Valencia el punto débil de los de Corberán
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 21:56
Llegaba el Valencia al descanso con un empate a cero en el marcador que quizás era lo mejor del partido. Aunque tras los quince ... segundos de parón parecía que los de Carlos Corberán estaban más o menos bien plantados en el césped de Mendizorroza, pronto el Alavés encontró el punto débil de los blanquinegros.
Thierry Correia está lejos de su mejor versión. Volvió hace apenas unas semanas después de un año casi en el dique seco pero todavía le queda mucho para estar al cien por cien. Dimitri Foulquier, que arrancó la temporada como titular se lesionó días después del partido contra el Oviedo y todavía no está recuperado.
Su relevo natural es el luso pero el Valencia sufre demasiado con él. Contra el Alavés tanto Luis Rioja como César Tárrega están intentando cubrir el vacío que deja Thierry.
En el banquillo también aguarda Rubo Iranzo el futbolista de Picanya ocupa también la posición de lateral derecho pero sin embargo Corberán todavía no le ha dado opciones.
Por otra parte futbolistas como Hugo Duro tampoco están teniendo su día ya que en 45 minutos apenas ha tocado el balón una decena de veces con un centro del campo también muy diluido. El único que ha tenido una ocasión, y no muy clara, ha sido Danjuma. Julen Agirrezabala también ha tenido una intervención positiva.
