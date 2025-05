Valencia alerta de que peligran 2,84 millones de fondos de la UE para turismo por la falta de notificación del Ministerio

La concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez tiene bloqueados sin motivo alguno cerca de 97 millones ... de euros de fondos europeos para toda España para el despliegue de soluciones innovadoras que proporcionen datos a los municipios y herramientas para gestionar el turismo.

En el caso de Valencia, como ha explicado Llobet, se trata de 2,84 millones de euros cuya propuesta de resolución definitiva fue notificada por el Ministerio de Industria y Turismo al Ayuntamiento el 10 de marzo de 2025. La solicitud de las ayudas se realizó el pasado 1 de julio de 2024, pero «no podemos ejecutarla porque no se ha notificado la resolución definitiva», ha señalado, añadiendo que «la inacción del Ministerio complica mucho las opciones de ejecución de estos fondos por parte de la administración local. Exigimos que notifiquen ya a los beneficiarios para que podamos ejecutarlos».

El proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) fue concebido como una herramienta clave para avanzar en la digitalización turística. «Sin embargo, los plazos se han visto comprometidos desde el inicio por el retraso en la adjudicación a las ciudades participantes. A fecha de hoy, mayo de 2025, todavía no disponemos de la resolución definitiva, lo cual impide iniciar formalmente la ejecución del proyecto».

En este sentido, la concejala de Turismo e Innovación, ha apuntado que «pese a ello, se mantienen los plazos de finalización establecidos en la convocatoria, con fecha límite el 30 de junio de 2026, lo que genera una evidente tensión entre los tiempos administrativos y los tiempos reales de ejecución».

Como ha indicado, la PID central aún no está operativa, lo que impide a los destinos conocer su funcionamiento y complica la redacción de pliegos por falta de información técnica precisa sobre los módulos. «El tiempo sigue avanzando, y cada semana de retraso aumenta el riesgo de que los fondos no puedan ejecutarse en tiempo y forma, especialmente en proyectos con un nivel tan alto de complejidad técnica y contractual. A este ritmo, Valencia no podrá disponer de casi tres millones de euros procedentes de fondos europeos por la falta de capacidad de gestión del Ministerio», ha matizado.

Valencia ha sido beneficiaria de 2,84 millones de euros para desarrollar la PID, que «se trata de una inversión estratégica, que requiere una planificación rigurosa, coordinación institucional y tiempo suficiente para garantizar una ejecución eficaz y orientada al impacto real. Las ciudades necesitamos certidumbres, claridad técnica y acompañamiento para transformar estos fondos en soluciones duraderas y útiles para la ciudadanía y el sector turístico. A día de hoy, carecemos de todo esto por parte del Ministerio», ha apuntado Llobet. El problema principal es que la Plataforma central de la PID no está terminada y el plazo de ejecución es muy escaso.

No obstante, en el caso de Valencia ya se dispone de un Sistema de Inteligencia Turística operativo y de una infraestructura tecnológica consolidada gracias a la plataforma VLCi. Para Llobet esto es importante «puesto que no partimos de cero, sino desde un punto avanzado que permite acelerar la ejecución… siempre que se nos proporcione un marco claro y útil. Nuestro objetivo es integrar con coherencia la PID en nuestra estructura existente, alineando la inversión con las necesidades reales del destino».

La concejal ha recordado la importancia de este proyecto para el Ayuntamiento, «confiamos en el potencial transformador de esta plataforma, pero también vemos con preocupación los tiempos ajustados para un proceso de contratación y despliegue tan complejo. Va a ser necesario más tiempo, no por comodidad sino por más claridad por responsabilidad y por la falta de celeridad ministerial», ha concluido.

La concejal Paula Llobet ha indicado que «la falta de una gestión clara y eficaz de los fondos europeos por parte del gobierno central es evidente. La alcaldesa de Valencia ya ha explicado que el Gobierno de España sigue sin dar a conocer los criterios de los EDIL DANA para la reconstrucción de las zonas afectadas, que pueden alcanzar los 2.500 millones de euros para la reconstrucción y que se siguen sin pedir a Europa».

Por último, Llobet ha concluido que «como ya explicó la alcaldesa tras su reunión con el Vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, no tenemos ninguna indicación ni información de cuál va a ser el presupuesto, ni las directrices del EDIL DANA y los municipios afectamos merecemos disponer de la información concreta de los fondos europeos».