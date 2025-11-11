Ubicación de las 25 nuevas cámaras de visión artificial para vigilar las zonas de carga y descarga en Valencia Este proyecto permite conocer «con un alto grado de fiabilidad», el estado de ocupación de estas zonas

Sara Bonillo Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado la monitorización de 25 zonas de carga y descarga en la ciudad mediante un nuevo sistema de cámaras de visión artificial. Este proyecto permite conocer «con un alto grado de fiabilidad», el estado de ocupación de las mismas mediante cámaras equipadas con un software informático de visión artificial.

Este programa aporta información, además de los porcentajes de ocupación, permitiendo establecer alarmas diversas como el tiempo excedido de un vehículo en la plaza, ocupación en doble fila, etc.

Así, los datos del estado de las plazas en tiempo real se integrarán en la plataforma municipal 'València Ciudad Inteligente' -que comprende la web municipal, la web València al minut, Geoportal o App València-, de la misma forma como se puede consultar ahora la información de las 1.719 plazas carga y descarga que ya hay sensorizadas, en este caso, mediante sensores ubicados en la calzada.

Según explica el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, en un comunicado, la idea de monitorizar estas plazas «es optimizar los desplazamientos en la ciudad contribuyendo a que sean más sostenibles».

Las cámaras, que cuentan con software de visión artificial, se han instalado en la avenida de Tres Forques, 64 y 75; en la plaza de L'Ajuntament, 27; avenida de la Constitució, 31 y 30; Àngel Guimerà, 13 (dos zonas); gran vía Ferran el Catòlic, 61; plaza Portal Nou; calle Russafa, 31; avenida Catalunya, 1; Campos Crespo, 2; calle de Xàtiva, 4; Guillem de Castro, 1 y 59; Ciutadella, 1; Joaquim Ballester, 9; avenida de Pius XII, 62; calle de Miguel Ángel Blanco con Doctor Nicasio Benlloch; calle de Sant Josep de Calassanç, 2; avenida de Burjassot, 2; Vall de la Ballestera, 36; Hernán Cortés, 2; Albereda con Pla del Real; y Doctor Peset Aleixandre con avenida Burjassot.

Todo el software de visión artificial tiene carácter de licencia permanente o perpetúa, por lo que no supone al Ayuntamiento ningún pago futuro por arrendamiento o licencia de uso. Además, y en cualquier caso, y durante el plazo de garantía del contrato, la empresa contratista se obliga a suministrar sin coste alguno las actualizaciones de software que estuvieran disponibles.

El proyecto, adjudicado por un importe de 71.692,50 euros (IVA incluido), es concesionario de una ayuda del 90 % de su presupuesto inicial (sin IVA) a través de los fondos europeos Next Generation, dentro del 'Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'.